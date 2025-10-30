તસ્કરોએ કર્યું નવા વર્ષનું મુહૂર્ત: સુરતના ATM બુથમાં કરી ચોરી, ગેસ કટરથી કાપી નાખ્યું
ચોર ટોળકીએ ATM બુથ પર લાગેલ સિક્યુરિટી સિસ્ટમના કેબલ કાપી નાખવા સાથે CCTV કેમેરા પર કલરનો સ્પ્રે કર્યો હતો.
Published : October 30, 2025 at 11:12 AM IST
સુરત : સાયણ ગામે કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી હોય તેમ ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે. નાની મોટી ચોરીના બનાવો વચ્ચે હવે એક ચોર ટોળકીએ બેફામ બની ATM મશીન કાપી ચોરી કરી હોવાની ઘટના નોંધાઈ છે. આ ઘટનાએ સુરત જિલ્લા પોલીસ દોડતી કરી છે.
સુરતના ATM બુથમાં કરી ચોરી : સાયણ ઓલપાડ મુખ્ય માર્ગ પર આવેલ ખોડિયાર કોમ્પલેક્ષના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં SBI બેકનું ATM બુથ કાર્યરત છે. રાત્રીના ATM બુથ પર કોઈ સિક્યુરિટી ન રહેતી હોવાથી નધણિયાતા ATM બુથમાં ચોરી કરવાના ઈરાદાથી ચોર ટોળકીએ રેકી કરી હતી. જે બાદ પૂર્વ પ્લાનિંગ મુજબ બુધવારે વહેલી સવારે 3:55 વાગ્યાના અરસામાં ચોર ટોળકી એક કાર લઈને ATM બુથ પાસે પહોંચી હતી.
CCTV કેમેરા પર કાળા કલર માર્યો, ગેસ કટરથી ATM મશીન કાપ્યું
સૌપ્રથમ ચોર ટોળકીએ ATM બુથ બહારના ભાગે લાગેલા CCTV કેમેરા પર કાળા કલરનો સ્પ્રે માર્યો, ઉપરાંત સિક્યુરિટી સિસ્ટમ સાથે લાગેલા વાયર કાપી નાખ્યો હતો. બાદમાં પોતાની સાથે લઈને આવેલા ગેસ કટર સહિતના અન્ય તીક્ષ્ણ હથિયારો સાથે ATM બૂથમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ચોર ટોળકી ગેસ કટરથી આખું ATM મશીન કાપી તેમાં લોડ કરેલી રોકડ રકમ સાથેની તમામ ટ્રે પોતાની સાથે લઈને કારમાં ભાગી છૂટ્યા હતા.
સુરત પોલીસ દોડતી થઈ : ATM બુથમાં ચોરીની ઘટના બન્યા બાદ ખોડિયાર કોમ્પલેક્ષ આગળથી પસાર થતા GRD જવાને ATM બુથ ખુલ્લું હોવાનું જોયું. જવાનને શંકા જતા બુથ નજીક આવીને જોતા ચોરી થયાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. આથી ઘટના બાબતે ઓલપાડ PI જાદવને જાણ કરી હતી. આથી ઓલપાડ પોલીસ સાથે સુરત ગ્રામ્ય LCB અને SOG સાથે જ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢીયા પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
CCTV ફૂટેજથી મળ્યો પુરાવો : પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢીયાએ પોલીસની જુદી જુદી ટીમ બનાવી તપાસના કામે લગાડી હતી. જેમાં ઘટનાસ્થળ નજીકની દુકાનો સાથે મુખ્ય માર્ગ પર લાગેલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. જેમાં ચોર ટોળકી કાર લઈને સાથે ગેસ કટર લઈને આવી હોવા સાથે ચોરી કરી સાયણથી વેલંજા ગામ તરફના રોડ તરફ ભાગતા જોવા મળ્યા હતા.
ચોર ટોળકીનું દુઃસાહસભર્યું કૃત્ય : CCTV ફૂટેજમાં ચોર ટોળકીની ચોરીની ઘટના સાથે અન્ય બાબતો પણ પોલીસને તપાસમાં હાથ લાગી છે. જે ચોર ટોળકી સુધી પહોંચવામાં પોલીસને મદદરૂપ થઇ શકે તેમ છે. ત્યારે પોલીસ પણ તે દિશામાં તપાસમાં કામે લાગી છે. સાયણ મુખ્ય માર્ગ પર રોડને અડીને અને ભરચક વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં ATM તોડી ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપવો એ ચોર ટોળકીનું સાહસ ભર્યું કૃત્ય કહેવાય.
