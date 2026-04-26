સુરત: કામરેજની આખી સોસાયટી મતદાનથી વંચિત, આજ સુધી સ્લીપ ન મળતા મતદારોને બુથ જ નથી ખબર

મતદારોએ 'અમને સ્લીપ આપો, સ્લીપ આપો'ના સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો.

કામરેજની સોસાયટીના સભ્યો મતદાનથી વંચિત
કામરેજની સોસાયટીના સભ્યો મતદાનથી વંચિત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 4:27 PM IST

સુરત: એક તરફ ચૂંટણી પંચ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા 100 ટકા મતદાન થાય તે માટે જોરશોરથી પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ જમીની હકીકત કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે. સુરત જિલ્લાના કામરેજ ગામની રામદેવ સોસાયટીના રહીશોમાં તંત્ર અને રાજકીય પક્ષોની ઉદાસીનતા સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સોસાયટીના 400 મતાદરો સ્લીપના કારણે મતદાન ન કરી શક્યા
રામદેવ સોસાયટીમાં અંદાજે 400 જેટલા મતદારો વસવાટ કરે છે. અહીંના મોટાભાગના મતદારોને એ જ ખબર નથી કે તેમણે પોતાનો મત કયા બુથ પર જઈને આપવાનો છે. મતદારોનો આરોપ છે કે આજ દિન સુધી કોઈ પણ રાજકીય પક્ષના ઉમેદવાર કે કાર્યકર તેમની સોસાયટીની મુલાકાતે આવ્યા નથી, કે નથી કોઈ સરકારી કર્મચારી મતદાર સ્લીપ આપવા પહોંચ્યો.

'સ્લીપ આપો'ના સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
તંત્રની બેદરકારીથી કંટાળેલા રહીશોએ મતદાન દિવસે એકઠા થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મતદારોએ 'અમને સ્લીપ આપો, સ્લીપ આપો'ના સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, જો અમને મતદાન મથકની જ જાણકારી નહીં હોય, તો અમે મતદાન કેવી રીતે કરીશું?

સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી સોસાયટીમાં 400થી વધુ મતદારો છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ પક્ષવાળા અહીં આવ્યા નથી. અમને ખબર જ નથી કે અમારે વોટ નાખવા ક્યાં જવાનું છે. અમને હજુ સુધી વોટર સ્લીપ પણ મળી નથી. જો તંત્ર આવી જ રીતે કામ કરશે તો 100 ટકા મતદાનના લક્ષ્યાંકનું શું થશે? અમે ઇચ્છીએ છીએ કે અમને તાત્કાલિક માહિતી આપવામાં આવે."

જ્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરોડોના ખર્ચે મતદાન જાગૃતિના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે, ત્યારે કામરેજ જેવી વિકસિત ગણાતી જગ્યાએ આટલી મોટી સંખ્યામાં મતદારો માહિતી વગર રહી જાય તે તંત્રની કામગીરી સામે મોટા સવાલો ઊભા કરે છે.

