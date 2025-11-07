ETV Bharat / state

કામરેજ વિસ્તારમાં RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગી, સુરત પોલીસ ઝીણવટપૂર્વક તપાસમાં લાગી

ગોળી વાગી કે મારી તેને લઈ અધિકારીઓ દ્વારા અનેક એન્ગલથી તપાસની પ્રક્રિયા શરુ કરી છે.

કામરેજ વિસ્તારમાં RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગી
કામરેજ વિસ્તારમાં RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : જિલ્લાના કામરેજ વિસ્તારમાં RFO સોનલ સોલંકીને ગોળી વાગ્યાનો કેસ વધુને વધુ રહસ્યમય બની રહ્યો છે. અકસ્માત સમજી શરૂ કરાયેલી તપાસ હત્યાના પ્રયાસ સુધીનું રહસ્ય ઘેરાઈ રહ્યું છે. ગોળી વાગી કે મારી તેને લઈ અધિકારીઓ દ્વારા અનેક એન્ગલથી તપાસની પ્રક્રિયા શરુ કરી છે.

RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગી

ગઈ વહેલી સવારે કામરેજ તાલુકા જોખા-વાવ રોડ પર અકસ્માત કાર મળી આવી હતી. કારમાં એક મહિલા મળી આવી હતી. જેની ઓળખ RFO અધિકારી સોનલ સોલંકી તરીકે થઈ હતી. અકસ્માતથી લઈ ગોળી વાગવા સુધી પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા આપઘાત તેમજ હત્યાના પ્રયાસ સુધી તમામ પાસાઓ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આશંકા એવી પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ગોળી માર્યા બાદ ઘટનાને અકસ્માતમાં ખપાવી દેવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.

શરૂઆતમાં પોલીસને આપઘાતનો એંગલ લાગતો હતો, પરંતુ તપાસ દરમ્યાન નવા રહસ્યો ખુલી રહ્યા છે. પોલીસે સોનલ સોલંકીના પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીનો ફોન ટ્રેસ કર્યો, જેમાંથી ઘરનું લોકેશન મળતાં ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી, પરંતુ નિકુંજ ઘરેથી ગાયબ હતો. પોલીસે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

સુરત પોલીસ ઝીણવટપૂર્વક તપાસમાં લાગી

ઘટના સમયે કારમાં હાજર રહેલો સોનલનો દીકરો પોલીસ માટે મહત્વની કડી બની રહ્યો છે. પોલીસ તેની પણ પૂછપરછ કરી શકે છે. અકસ્માત પહેલાના સીસીટીવી ફૂટેજમાં સોનલની કાર ઘરેથી નીકળતી અને ગામમાં 2 વાર રાઉન્ડ મારતી દેખાઈ છે. પ્રથમ વાર જોખા ગામથી ધારુથા તરફ જતી અને માત્ર 7 મિનિટ બાદ ફરી જોખા ગામમાં પરત ફરતી જોવા મળી હતી. જોખાથી અકસ્માત સ્થળ આશરે 2 કિલોમીટરનું અંતર છે.

ઘટના સ્થળે મોટો પોલીસ કાફલો, ડૉગ સ્કવોર્ડ, એફ.એસ.એલ. ટીમ, બેલેસ્ટિક અધિકારી, અને ક્રાઇમ સીન મેનેજરો ફરી એકવાર તપાસ માટે પહોંચી ગયા છે. મેટલ ડિટેક્ટર અને ડૉગ સ્કવોર્ડની મદદથી ગોળીની કેપ માટે ઝીણવટભરી શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે હાલ સુરત જિલ્લા પોલીસ સમગ્ર ઘટનાક્રમની ઝીણવટપૂર્વક તપાસમાં લાગી છે, અને દરેક નાની મોટી કડી જોડીને સત્ય બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરત: RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગતા હોસ્પિટલમાં દાખલ, પોલીસે આપઘાત અને હુમલાની દિશામાં શરુ કરી તપાસ
  2. ધરપકડથી બચવા ખુંખાર આરોપીએ PI પર કર્યો ચપ્પુથી હુમલો, સામે પોલીસે કર્યુ ફાયરિંગ, સર્જાયા ફિલ્મી દ્રશ્યો

TAGGED:

BEING SHOT
RFO SONALBEN SOLANKI
SURAT POLICE
SURAT CRIME
RFO SONALBEN SOLANKI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.