સુરત : RTOની નકલી રસીદો બનાવી વાહનો છોડાવવાનું કૌભાંડ, રુ.5.18 લાખથી વધુની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ
કડોદરા GIDC પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : July 16, 2026 at 6:00 PM IST
સુરત : સરકારી તિજોરીને લાખો રૂપિયાનો ચૂનો લગાવતું અને RTOની નકલી રસીદો બનાવી વાહનો છોડાવવાનું આખું ગેરકાયદેસર નેટવર્ક સુરત ગ્રામ્યના કડોદરામાંથી ઝડપાયું છે. RTOમાં દંડ ભર્યાની આબેહૂબ નકલી રસીદો બનાવી તેના આધારે વાહનો છોડાવવાનું રેકેટ ચલાવવામાં આવતું હતું. નકલી રસીદના QR કોડને સ્કેન કરતાં સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. કડોદરા GIDC પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ RTO દ્વારા ડિટેઈન કરાયેલા વાહનોના માલિકોને ટાર્ગેટ કરતા હતા. વાહન ઓછા ખર્ચે છોડાવી આપવાની લાલચ આપી તેમની પાસેથી મોટી રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ RTO અધિકારીઓની બોગસ સહી અને નકલી સિક્કા સાથે આબેહૂબ ડુપ્લિકેટ રસીદ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી.
આ નકલી રસીદના આધારે વાહન માલિકો પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આવતા હતા, પરંતુ સરકારી તિજોરીમાં દંડની કોઈ રકમ જમા થતી નહોતી. RTOના ડિજિટલ પોર્ટલ પર પણ દંડ ભર્યાની કોઈ એન્ટ્રી જોવા મળતી નહોતી. તેમ છતાં નકલી રસીદના આધારે વાહનો કમ્પાઉન્ડમાંથી છૂટી જતા હતા, જેના કારણે સરકારને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થતું હતું.
કડોદરા GIDC પોલીસ અને સુરત ગ્રામ્ય આરઆર સેલને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે અકબર શેખ અને સુનિલ શર્મા ગ્રાહકો શોધી લાવતા હતા, જ્યારે 12 પાસ મોહશીન રેડીમ કમ્પ્યુટર પર આબેહૂબ ડુપ્લિકેટ RTO રસીદો તૈયાર કરતો હતો. આરોપીઓ રુ.10 હજારનો દંડ માત્ર રુ.5 હજારમાં પતાવી આપવાની લાલચ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા.
નોંધનીય છે કે મુખ્ય આરોપી મોહશીન અગાઉ RTO કચેરીની બહાર કમ્પ્યુટર સંબંધિત કામ કરતો હતો. આ કારણે તેને RTOની પ્રક્રિયા અને રસીદ સંબંધિત કામગીરીની જાણકારી હોવાની પોલીસને શંકા છે.
તપાસ દરમિયાન નકલી અને ઓરિજિનલ રસીદ વચ્ચેનો મોટો તફાવત પણ સામે આવ્યો હતો. ઓરિજિનલ રસીદ પરનો QR કોડ સ્કેન કરતાં દંડની સંપૂર્ણ વિગતો સામે આવતી હતી, જ્યારે ડુપ્લિકેટ રસીદના QR કોડને સ્કેન કરતાં અન્ય એપ્લિકેશન ખુલતી હતી. આ બાબતે શંકા જતા પોલીસે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં રુ.5.18 લાખથી વધુની છેતરપિંડી સામે આવી છે. પોલીસે અકબર શેખ, સુનિલ શર્મા અને મોહશીન રેડીમની ધરપકડ કરી છે. હાલ ત્રણેય આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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