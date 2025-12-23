સુરતના કડોદરામાં થર્મોકોલના ગોડાઉનમાં આગ ફાટી નીકળી, 2 કિમી સુધી ધુમાડાના ગોટેગોટા દેખાયા
આ આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ગોડાઉનમાં થર્મોકોલના દાણાનો મોટો જથ્થો હોવાથી આગે જોતજોતામાં રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.
Published : December 23, 2025 at 3:57 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કડોદરા વિસ્તારમાં આજે ફરી એકવાર આગની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અહીં આવેલા એક થર્મોકોલના ગોડાઉનમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા લાખોનું નુકસાન થયું હોવાની આશંકા છે. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેના ધુમાડાના ગોટેગોટા 2 કિલોમીટર દૂરથી પણ સ્પષ્ટ જોઈ શકાતા હતા.
શોર્ટ સર્કિટ બાદ આગે પકડ્યું વિકરાળ સ્વરૂપ
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, આ આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ગોડાઉનમાં થર્મોકોલના દાણાનો મોટો જથ્થો હોવાથી આગે જોતજોતામાં રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. ગોડાઉનની બિલકુલ બાજુમાં જ વીજ થાંભલો આવેલો હોવાથી ત્યાં પણ સતત શોર્ટ સર્કિટ થવા લાગ્યા હતા, જેના કારણે આગ વધુ ભભૂકી ઉઠી હતી. આ આગ માત્ર થર્મોકોલના ગોડાઉન પૂરતી સીમિત ન રહેતા, બાજુમાં આવેલ લેથ મશીનોના કારખાનાને પણ પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધું હતું.
3 સેન્ટરની ફાયર ફાઈટરની ટીમો તૈનાત
ઘટનાની જાણ થતા જ બારડોલી, પલસાણા અને કડોદરા ફાયર સ્ટેશનની ટીમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. આગને કાબૂમાં લેવા માટે ફાયર ફાયટરોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. આગના કારણે હાઈવે પર અને આસપાસના વિસ્તારમાં 2 કિલોમીટર સુધી લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો, જેને હળવો કરવા માટે પોલીસની મદદ લેવી પડી હતી.
ફાયર સેફ્ટી સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ જ ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની આ બીજી ઘટના છે. અગાઉ બે વર્ષ પહેલા પણ અહીં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓને પગલે હવે તંત્ર અને ગોડાઉન માલિક સામે આંગળી ચીંધાઈ રહી છે. રહેણાંક અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારની વચ્ચે આવેલા આ ગોડાઉનમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો હતા કે નહીં? અને જો હતા તો તે ચાલુ હાલતમાં કેમ નહોતા? તેવા અનેક સવાલો સ્થાનિકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યા છે. સદનસીબે આ ઘટનામાં હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી, પરંતુ મિલકતને મોટું નુકસાન થયું છે.