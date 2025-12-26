સુરત: 'પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ'ની આડમાં 200 કરોડનું આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા રેકેટ ઝડપાયું
ડિડોલીમાં SOGનો સપાટો: દુબઈના 'બિગ બ્રો' અને ચાઈનીઝ ગેંગ સાથે જોડાયેલા તાર, 71 સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ
Published : December 26, 2025 at 7:47 AM IST
સુરત: સુરત શહેરના ડિડોલી વિસ્તારમાં સર્વિસના નામે ક્રાઈમનું એવું નેટવર્ક ચાલતું હતું જેણે પોલીસ અને બેંકિંગ સિસ્ટમની ઉંઘ ઉડાવી દીધી છે. ગ્રીનવેલી બિલ્ડિંગમાં ‘કિ્રષ્ના પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ’ના બોર્ડ હેઠળ સામાનની નહીં, પણ કાળા નાણાંની હેરફેરનું મસમોટું કેન્દ્ર ધમધમી રહ્યું હતું. સુરત SOGએ આશરે રૂ. 200 કરોડના હવાલા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરી મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રતીક વસાવા સહિત ચારની ધરપકડ કરી છે. આ રેકેટના તાર દુબઈ અને ચીન સુધી ફેલાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
મોડસ ઓપરેન્ડી: APK ફાઈલથી એકાઉન્ટનો એક્સેસ
આ રેકેટમાં ટેકનોલોજીનો ઘાતક ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. દુબઈમાં બેઠેલો 'બિગ બ્રો' નામનો માસ્ટરમાઇન્ડ પ્રતીક વસાવાને APK ફાઈલ મોકલતો હતો. આ ફાઈલ દ્વારા તે સુરતના મ્યૂલ એકાઉન્ટ્સનો સીધો એક્સેસ મેળવી લેતો. ગેમિંગ અને શેરબજારના નામે છેતરાયેલા લોકોના કરોડો રૂપિયા આ ખાતાઓમાં જમા થતા હતા.
ગરીબોના એકાઉન્ટ્સ ‘ભાડે’ લેતો રીઢો ગુનેગાર
મુખ્ય આરોપી પ્રતીક વસાવા આર્થિક રીતે નબળા લોકોના બેંક એકાઉન્ટ્સ માત્ર રૂ. 20 થી 25 હજારમાં ભાડે લેતો હતો. એકાઉન્ટમાં રકમ જમા થતા જ તે તુરંત રોકડ ઉપાડી લેતો, જેથી સાયબર ટીમ ટ્રેસ કરે તે પહેલા નાણાં સિસ્ટમની બહાર નીકળી જાય. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે જપ્ત કરાયેલા 14 બેંક એકાઉન્ટ્સ દેશભરના 71 જેટલા સાયબર ફ્રોડના કેસોમાં સંડોવાયેલા છે.
ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે નાણાં દુબઈ રવાના
તપાસમાં સૌથી મોટો ઘટસ્ફોટ રોકડની હેરાફેરી બાબતે થયો છે. પ્રતીક વસાવા લિંબાયતના સલીમ ઉર્ફે સમીરના સંપર્ક દ્વારા કરોડોની રોકડ રકમને USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) માં રૂપાંતરિત કરાવતો હતો. આ ડિજિટલ કરન્સી ત્યારબાદ દુબઈમાં બેઠેલા સૂત્રધારોના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાતી હતી.
મિત્રની પત્નીને બ્લેકમેલ કરતો પાખંડી સૂત્રધાર
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રતીક વસાવા નૈતિક રીતે પણ પતિત છે. તેની સામે અગાઉ 6 ગુના નોંધાયેલા છે, જેમાં પોતાના જ મિત્રની પત્નીને બ્લેકમેલ કરવાનો ગંભીર ગુનો સામેલ છે. સાયબર ફ્રોડના કેસમાં 90 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હોવા છતાં તેણે બહાર આવીને વધુ મોટું નેટવર્ક ઉભું કર્યું હતું.
સ્થાનિક ‘મોટા માથાં’ પોલીસના રડારમાં
SOG ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમની ટીમ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે સુરતના કયા વગદાર લોકો પ્રતીકને આર્થિક સહયોગ અને પોલીસથી બચવા માટે સંરક્ષણ પૂરું પાડતા હતા. આગામી દિવસોમાં સુરતના કેટલાક મોટા વેપારીઓના નામ પણ આ કૌભાંડમાં ખુલે તેવી શક્યતા છે.
પોલીસે શું જપ્ત કર્યું?
- હોન્ડા સિટી કાર
- 7 અત્યાધુનિક મોબાઈલ
- 2 કોમ્પ્યુટર અને 7 ડેબિટ કાર્ડ
- કુલ રૂ. 10.19 લાખનો મુદ્દામાલ
વોન્ટેડ આરોપીઓ:
દુબઈના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ગણેશ ઉર્ફે પ્રેમ, રાજ શ્રીવાસ્તવ અને સલીમ આર.ટી.ઓ. સહિત કુલ 9 શખ્સોને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે.
