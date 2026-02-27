સુરત: ઉધના વિસ્તારમાં ખભે ખભો અડકતા પાડોશીની નિર્મમ હત્યા, આરોપી ઝડપાયો
ઉધના પોલીસે આ મામલે સક્રિયતા દાખવી ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી શિવ ચરણ બિંદાને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
Published : February 27, 2026 at 3:34 PM IST
સુરત : શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે માનવીના લોહીની તરસ જાગી હોય તેવી એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. બીઆરસી પાસે આવેલા પ્રભુનગરમાં માત્ર ચાલવા બાબતે થયેલી સામાન્ય ‘ટક્કર’માં એક 25 વર્ષીય આશાસ્પદ યુવકની જાહેરમાં નિર્મમ હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. ઉધના પોલીસે આ મામલે સક્રિયતા દાખવી ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી શિવ ચરણ બિંદાને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
આ ઘટનાની વિગત મુજબ, ગત 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ બપોરે 12 વાગ્યાના સુમારે દિનેશકુમાર નવરતન પ્રજાપતિ પોતાના કામ અર્થે ઘરની બહાર નીકળ્યો હતો. આ દરમિયાન સામેથી તેનો પાડોશી શિવ કરન બિંદા આવી રહ્યો હતો. પ્રભુનગરની સાંકડી ગલીમાં બંને વચ્ચે અચાનક ખભો અડકી જતાં બોલાચાલી થઈ હતી. ‘જોઈને કેમ નથી ચાલતો’ કહી બંને બાખડી પડ્યા હતા. આ ઝઘડામાં ઉશ્કેરાયેલા દિનેશે આરોપી શિવ ચરણને બે-ચાર લાફા મારી દીધા હતા. જાહેરમાં થયેલા આ અપમાનનો બદલો લેવા શિવ ચરણે મનોમન નક્કી કરી લીધું હતું.
લાફાવાળીની ઘટના બાદ શિવ ચરણ ત્યાંથી જતો રહ્યો હતો, પરંતુ તે બદલાની આગમાં સળગતો હતો. તેણે પોતાની પાસે તીક્ષ્ણ હથિયાર છુપાવ્યું હતું અને દિનેશની હિલચાલ પર નજર રાખી રહ્યો હતો. જ્યારે દિનેશ કિરાણાની ચાલ પાસેની ગલીમાં એકલો હતો, ત્યારે શિવ ચરણ ત્યાં ધસી આવ્યો હતો. ફરીથી બોલાચાલી કરી અચાનક ખિસ્સામાંથી હથિયાર કાઢી દિનેશના ગળા અને છાતીના ભાગે ઘાતકી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. ગંભીર ઈજાને કારણે દિનેશ ઘટનાસ્થળે જ લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યો હતો અને તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
આ બનાવની જાણ થતા જ દિનેશની પત્ની સરિતાદેવી ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પત્નીની ફરિયાદના આધારે ઉધના પીઆઈના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ તેજ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ભાગી છૂટેલા હત્યારા શિવ કરન બિંદાને દબોચી લીધો હતો. હાલ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
