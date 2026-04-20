સુરતમાં પુરપાટ દોડતી કારે બાઈક સવાર પરિવારને હવામાં ફંગોળ્યો, ત્રણના મોત
અનાવલ પોલીસે કાર ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : April 20, 2026 at 1:33 PM IST
સુરત : જિલ્લાના અનાવલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા ભોરીયા ગામના જાહેર રોડ પર રવિવારની સાંજ એક પરિવાર માટે કાળ સમાન સાબિત થઈ હતી. પૂરપાટ ઝડપે આવતી એક કારે મોટરસાઇકલ પર સવાર પરિવારને એવી રીતે અડફેટે લીધો કે માર્ગ પર લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા અને હૈયાફાટ રુદન ગુંજી ઉઠ્યું.
બાઇકે ટક્કર મારતા આખો પરિવાર હવામાં ફંગોળાયો
સાંબા ગામના વતની સતીષભાઈ પટેલનો પુત્ર આશિષ (ઉં.વ. 31), તેમની પુત્રવધૂ પારુલબેન (ઉં.વ. 26), પૌત્ર વેદ (ઉં.વ. 06) અને દાદી ઉષાબેન (ઉં.વ. 60) બાઇક પર સવાર થઈને પસાર થઈ રહ્યા હતા. કોણે વિચાર્યું હશે કે આ સફર તેમની છેલ્લી સફર બની રહેશે? અચાનક આવેલી કારે બાઇકને જોરદાર ટક્કર મારતા આખો પરિવાર હવામાં ફંગોળાયો હતો.
ત્રણ સભ્યોના કરુણ મોતથી ગામમાં શોક
આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં આશિષભાઈ અને ઉષાબેનનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પારુલબેનને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, પરંતુ કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું, તેમણે પણ સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો હતો. એક સાથે ઘરના ત્રણ સભ્યોની અર્થી ઉઠતા સાંબા ગામમાં અને મેડીયા ફળિયામાં માતમ છવાઈ ગયો છે.
આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી વધુ હૃદયસ્પર્શી બાબત 5 વર્ષના માસૂમ વેદનો બચાવ છે. વેદને માથા અને હાથના ભાગે ફેક્ચર જેવી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને તે હાલ નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પરંતુ આ માસૂમને હજુ એ ખબર નથી કે જે પિતાના ખભે તે બેસતો હતો અને જે માતાની ગોદમાં તે સૂતો હતો, તે હવે ક્યારેય પાછા નહીં આવે. પળવારમાં આ બાળકે પોતાના માતા-પિતા બંનેની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે.
અનાવલ પોલીસે કાર ચાલક નિલય રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ (રહે. વાઘેશ્વર, તા. મહુવા) વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ અલગ અલગ કલમ મુજબ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
