સુરતમાં 'શો-બાજી'નો સણસણતો વીડિયો, રમકડાની AK-47 સાથે બાઇક પર નીકળેલા 3 યુવકોએ સજર્યો ભયનો માહોલ
સિંગણપોરના ખાડા વિસ્તારમાં ત્રણ યુવકો બાઇક પર સવાર થઈ AK-47 જેવી દેખાતી લાંબી બંદૂક અને કારતૂસના સેટ સાથે જાહેર માર્ગ પર ફરી રહ્યા હતા.
Published : November 15, 2025 at 6:23 PM IST
સુરત : દિલ્હીમાં તાજેતરમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ સમગ્ર દેશમાં હાઈ-એલર્ટનો માહોલ છે, ત્યારે સુરત શહેરમાંથી એક અતિ ચોંકાવનારી અને ગંભીર બેદરકારીની ઘટના સામે આવી છે. સિંગણપોરના હરિદર્શન વિસ્તારનાં ખાડા વિસ્તારમાં ત્રણ યુવકો બાઇક પર સવાર થઈ AK-47 જેવી દેખાતી લાંબી બંદૂક અને કારતૂસના સેટ સાથે જાહેર માર્ગ પર ફરી રહ્યા હતા.
આ દૃશ્ય જોઈને રાહદારીઓમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી અને લોકો તેમને આતંકી સમજી રસ્તો બદલી દેતા જોવા મળ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા જ સુરત પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી અને થોડાક જ કલાકોમાં ત્રણેય યુવકોને પકડી પાડ્યા હતા.
સુરતમાં 'શો-બાજી'નો સણસણતો વીડિયો
વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું હતું કે બાઇક પર ત્રણેય યુવકો સવાર છે અને વચ્ચે બેઠેલા યુવકના હાથમાં AK-47 એસોલ્ટ રાઇફલ જેવી જ દેખાતી લાંબી બંદૂક છે, જેના ઉપર કારતૂસનો સેટ પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળતો હતો. દિલ્હીના બ્લાસ્ટ પછીના સંવેદનશીલ સમય દરમિયાન જાહેરમાં આવી શો-બાજી જોઈને લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. સિંગણપોર પોલીસે વીડિયોમાં દેખાતા બાઇકના નંબરના આધારે ત્રણેય યુવકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.
અટકાયત કરાયેલા યુવકોમાં હસમુખ કાલીદાસ ઓડ (35), તેનો ભાઈ વિક્રમ કાલીદાસ ઓડ (32) બંને સિંગણપોર ટેકરા ફળિયા અને રવિ શંકર પગારે (અપ્રાપ્તવય), અંબિકાનગર પાલનપોર ગામનો રહેવાસી છે. પોલીસ પૂછપરછમાં યુવકોએ જણાવ્યું કે, તેઓ કોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા નથી, પરંતુ માત્ર 'શો-બાજી' કરવા માટે અને લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આ હરકત કરી હતી. તેમની પાસે મળી આવેલી બંદૂક અસલી નહીં પરંતુ પ્લાસ્ટિકની રમકડાની બંદૂક હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
પોલીસે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી
પોલીસે આ બેદરકારીભર્યા કૃત્યને માત્ર મજાક માન્યું નહીં. જાહેરમાં ભય ફેલાવવો અને વાહન ચલાવતી વખતે ગેરજવાબદારી દાખવવા બદલ ત્રણેય યુવકો વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને મોટર વાહન અધિનિયમ (MV Act) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. યુવકોને જાહેરમાં કાન પકડી માફી પણ મંગાવવામાં આવી હતી જેથી સમાજમાં સંદેશા જાય કે આવી હરકતો કાયદેસર રીતે ગંભીર પરિણામો અપાવી શકે છે.
આ ઘટના સ્પષ્ટ કરે છે કે સોશિયલ મીડિયા માટેનું 'શો-બાજી' વલણ યુવાનોને કેવી રીતે જોખમી માર્ગે ધકેલી શકે છે. રમકડાની બંદૂક હોવા છતાં જાહેરમાં આવા દ્રશ્યો ભય ફેલાવી શકે છે અને કાનૂની મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. સુરક્ષા જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાને 'મજાક' બનાવી દેવાની માનસિકતા સમાજ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે અને આ ઘટનાથી ઘણા લોકોને ચેતવણી મળી રહે તે જરૂરી છે.
