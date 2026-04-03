સુરતમાં પૂરજોશમાં બની રહ્યું છે ટ્રેનનું 'ઘર' અને 'હોસ્પિટલ', જાણો આ ડેપોની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ પ્રોજેક્ટના કરોડરજ્જુ સમાન 'રોલિંગ સ્ટોક ડેપો'નું નિર્માણ હવે નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચ્યું છે.
Published : April 3, 2026 at 8:11 PM IST
સુરત : ભારતના પ્રથમ હાઈ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન)નું કામ અત્યારે આખા ગુજરાતમાં પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટના કરોડરજ્જુ સમાન 'રોલિંગ સ્ટોક ડેપો'નું નિર્માણ હવે નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચ્યું છે. ગુજરાતમાં સાબરમતી અને સુરત એમ બે સ્થળે ડેપો બનવાના છે, જેમાં સુરતનો 27 હેક્ટરમાં ફેલાયેલો રોલિંગ સ્ટોક ડેપો સુરતની શાનમાં વધારો કરશે.
ટ્રેનનું ઘર અને હોસ્પિટલ બંને એક જ છત નીચે
રેલવેની પરિભાષામાં રોલિંગ સ્ટોક ડેપો એટલે ટ્રેનો માટેનું 'ઘર' અને 'હોસ્પિટલ'. સુરતમાં બની રહેલો આ ડેપો ટ્રેનસેટના કમિશનિંગ, સફાઈ અને જાળવણી માટે તમામ અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ હશે. 320 કિમી/કલાકની પ્રચંડ ઝડપે દોડતી બુલેટ ટ્રેનમાં સુરક્ષા સૌથી મહત્વની છે, અને આ ડેપોમાં દરરોજ ટ્રેનનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે જેથી અકસ્માતનું જોખમ શૂન્ય કરી શકાય.
સુરત ડેપોની મુખ્ય વિશેષતાઓ
વિશાળ ફેલાવો: આ ડેપો સુરત જિલ્લાના નિયોલ રેલવે સ્ટેશનની ઉત્તર બાજુએ આશરે 27 હેક્ટર જમીન પર તૈયાર થઈ રહ્યો છે.
લોકેશન: સુરત-બારડોલી રોડ (NH-53) પર અંત્રોલી ખાતે બની રહેલા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનથી આ ડેપો માત્ર 2 કિમી દક્ષિણ દિશામાં છે.
નિર્માણ એજન્સી: આ ભવ્ય પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ આઈઆરકોન (IRCON) ઈન્ટરનેશનલ કંપની દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આધુનિક સુવિધાઓ: અહીં નિરીક્ષણ ખાડીઓ (Inspection Bays), વોશિંગ પ્લાન્ટ અને સ્ટેબલિંગ લાઇન હશે. ટ્રેનના વ્હીલ રિ-પ્રોફાઇલિંગ અને અનશેડ્યુલ રિપેરિંગ માટે પણ અદ્યતન મશીનરી ગોઠવવામાં આવશે.
સુરત-બિલીમોરા વચ્ચેના પ્રથમ તબક્કાના ટ્રાયલ રન માટે આ ડેપો મુખ્ય કેન્દ્ર બનશે. હાલમાં બે નિરીક્ષણ-ક્રમ-સ્ટેબલિંગ લાઇન બનાવવામાં આવી રહી છે, જે ભવિષ્યમાં વધારીને ચાર કરવામાં આવશે.
સુરક્ષા અને જાળવણીનું કડક માળખું
બુલેટ ટ્રેન જ્યારે પાટા પર દોડશે ત્યારે તેની સાફ-સફાઈથી લઈને ટેકનિકલ ખામીઓની તપાસ રોબોટિક અને ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવશે. રેલવેના નિષ્ણાતોના મતે, આ ડેપો માત્ર પાર્કિંગની જગ્યા નથી, પણ હાઈ-સ્પીડ ટ્રેનોની કાર્યક્ષમતા જાળવી રાખવા માટેનું એક 'લાઈવ સેન્ટર' છે.
