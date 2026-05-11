સુરતમાં બીજી હાફ એન્કાઉન્ટર ઘટના: ભાગવા જતા હત્યાના આરોપીને પોલીસ ફાયરિંગમાં પગમાં ગોળી વાગી
આરોપીના જમણા પગમાં ગોળી વાગતા તેને સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે.
Published : May 11, 2026 at 3:46 PM IST
સુરત : શહેરમાં ગુનેગારો પર ધાક બેસાડવા પોલીસ હવે એક્શન મોડમાં આવી છે. સુરતમાં છેલ્લા ચાર દિવસમાં ‘હાફ એન્કાઉન્ટર’ની બીજી ઘટના સામે આવી છે. લિંબાયત વિસ્તારમાં ગત 10 મેની રાત્રે બાઈક અથડાવા જેવી નજીવી બાબતે 17 વર્ષીય અનુરાગ ઉર્ફે રાજ પવારની નિર્મમ હત્યા કરનાર કુખ્યાત આરોપી રાહુલ જોગીને પકડવા ગયેલી પોલીસ ટીમ પર હુમલો થતા, પીઆઈએ વળતા પ્રહારમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેમાં આરોપીના જમણા પગમાં ગોળી વાગતા તેને સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે.
લિંબાયતના ગણેશનગર પાસે અનુરાગ પવાર પોતાના મિત્ર સાથે બાઈક પર જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન આરોપી રાહુલ જોગીની બાઈક સાથે ટક્કર થતા બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. ઉશ્કેરાયેલા રાહુલે પોતાની પાસે રહેલા ચપ્પુના ઘા અનુરાગની છાતીમાં ઝીંકી દીધા હતા, જેના કારણે તરુણનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
ફરાર આરોપી મીઠીખાડી વિસ્તારમાં પાણીની ટાંકી પાસે છુપાયેલો હોવાની બાતમી મળતા લિંબાયત પીઆઈ ડી.ડી. ચૌહાણ અને તેમની ટીમ વહેલી સવારે 5 વાગ્યે સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસને જોઈ આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને હેડ કોન્સ્ટેબલ મુકેશ બાગુલ પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. પરિસ્થિતિ વણસતા પીઆઈએ પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાંથી એક ગોળી આરોપીના જમણા પગમાં વાગી હતી.
હોસ્પિટલના બિછાને પડેલો આરોપી રાહુલ જોગી દુખાવાના કારણે કણસી રહ્યો હતો અને સતત બૂમો પાડી રહ્યો હતો કે, "સાહેબ, હવે ફરી ક્યારેય આવું નહીં કરું." આરોપી અને ઘાયલ કોન્સ્ટેબલ બંને હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
28 વર્ષીય રાહુલકુમાર સંજયનાથ જોગી સુરત પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બની ગયો છે. 2016થી લૂંટ, ચેઈન સ્નેચિંગ અને મારામારી જેવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આ શખ્સ સામે શહેરના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 17 જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
