બિહારની ચૂંટણીનો સુરતમાં ગરમાવો, પલાયન મુદ્દે પાટીલનો PK પર પલટવાર, જંગલરાજ જવાબદાર

સભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના પૂર્વ અધ્યક્ષ, કેન્દ્રીય મંત્રી અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના સહ-પ્રભારી સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા.

સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા
સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 3:53 PM IST

બિહાર : વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો નજીક આવતાં જ માત્ર બિહારમાં જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક શહેર સુરતમાં પણ રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની છે. અહીં વસતા બિહારના મતદારોને પ્રભાવિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે રાજકીય પક્ષો સભાઓનું આયોજન કરી રહ્યા છે.

જેનો સીધો સંદેશ બિહારમાં રહેતા તેમના પરિવારજનો સુધી પહોંચે. સી.આર. પાટીલના મતવિસ્તારમાં, જ્યાં બિહારના લોકોની મોટી વસ્તી છે, ત્યાં એક મહત્ત્વની સભાનું આયોજન થયું હતું. આ સભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના પૂર્વ અધ્યક્ષ, કેન્દ્રીય મંત્રી અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના સહ-પ્રભારી સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા.

'પલાયન'ના મુદ્દે પાટીલનો વળતો પ્રહાર

બિહાર ચૂંટણીમાં રાજકીય વ્યૂહરચનાકાર પ્રશાંત કિશોર (PK) સતત એ વાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે કે ઉદ્યોગ અને રોજગારના અભાવે બિહારના લોકોને અન્ય રાજ્યોમાં સ્થળાંતર (પલાયન) કરવું પડ્યું છે. પાટીલે આ મુદ્દાને સ્વીકારતા, કિશોર કે અન્ય કોઈનું નામ લીધા વિના, આ મુદ્દા પર સખત વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. પાટીલે બિહારથી ગુજરાત આવેલા લોકોને સંબોધિત કરતાં સ્પષ્ટ કર્યું કે, લોકોનું સ્થળાંતર વિકાસના અભાવને કારણે નહીં, પરંતુ ભૂતકાળમાં 'જંગલરાજ'ના કારણે થયું હતું.

સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા
સી.આર. પાટીલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

પાટીલનો દાવો

બિહારથી જ્યારે તમને નીકળવું પડ્યું ત્યારે તમારી મજબૂરી હતી. કોઈએ કીધું કે, પલાયન થઈ ગયા. આ પલાયન જંગલરાજના કારણે થયા હતા. કારણ કે, તે સમયે ત્યાં નોકરી નહોતી, ના કોઈ વ્યાપાર હતો. પરિવારનું પેટ ભરવાનું હતું, એટલે બિહારને છોડવું એ ફરજિયાત બની ગયું હતું.

બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા
બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા (ETV Bharat Gujarat)

સ્થળાંતર નહીં, 'હુનર'ની યાત્રા

સી.આર. પાટીલે 'પલાયન'ને એક નવી દ્રષ્ટિ આપી. તેમણે બિહારના લોકોના સ્થળાંતરને રોજગારની તક મેળવવાની 'ફરજિયાત યાત્રા' ગણાવી. તેમણે બિહારના લોકોના હુન્નરની પ્રશંસા કરી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે દેશના અલગ-અલગ સ્થળો પર બિહારના લોકોએ નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.

બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા
બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા (ETV Bharat Gujarat)

"બિહારનું જે હુનર છે, તેનું પ્રદર્શન પણ તમે લોકોએ કર્યું. દરેક ક્ષેત્રની અંદર સૌથી સારો કામ કોઈએ કર્યો છે તો બિહારના લોકોએ કર્યું છે," તેમ તેમણે ઉમેર્યું.

ગુજરાત મોડેલનો ઉલ્લેખ

ભાષણના અંતે, પાટીલે ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતમાં થયેલા વિકાસ કાર્યોને ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે સુરતની અંદર સાત અલગ-અલગ ભાષાઓમાં શાળાઓ ચાલે છે અને ગુજરાતમાં થયેલા સર્વગ્રાહી વિકાસ પાછળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દૂરંદેશી છે. આ સભા થકી NDAએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે બિહારના ચૂંટણી મુદ્દાઓ માત્ર રાજ્યની સીમા પૂરતા સીમિત નથી.

બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા
બિહારની ચૂંટણીને લઈને સુરતમાં સભા (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપે 'પલાયન'ના મુદ્દાને ભૂતકાળના 'જંગલરાજ' સાથે જોડીને, વર્તમાનમાં વિકાસના એજન્ડા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે સુરતમાં વસતા બિહારી મતદારો દ્વારા તેમના વતનના પરિવારજનોને પ્રભાવિત કરી શકે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી, હર્ષ સંધવી
નાયબ મુખ્યમંત્રી, હર્ષ સંધવી (ETV Bharat Gujarat)

BIHAR ELECTIONS 2025
SURAT
C R PATIL
PRSHANT KISHOR
