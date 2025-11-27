સુરત: પત્નીને બચાવવા પતિએ પોલીસ સામે 'એડ્સ'નું નાટક રચ્યું, રૂ. 2.45 કરોડની ઠગાઈનો પર્દાફાશ
આરોપી રાકેશ કુમાવત અને તેની પત્ની મમતાદેવી (નકલી નામ: ભારતાદેવી) સામે સુરત અને મુંબઈના ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનમાં રૂ. 2,45,04,623ની છેતરપિંડીના ગુના નોંધાયેલા છે.
Published : November 27, 2025 at 5:49 PM IST
સુરત: ફિલ્મોમાં જોવા મળતી 'બંટી અને બબલી' ની જોડીની જેમ જ, વાસ્તવિક જીવનમાં કાપડ વેપારીઓને કરોડોનો ચૂનો ચોપડી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયેલા પતિ-પત્નીની ઠગ જોડીને આખરે સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડી છે. આરોપી રાકેશ કુમાવત અને તેની પત્ની મમતાદેવી (નકલી નામ: ભારતાદેવી) સામે સુરત અને મુંબઈના ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનમાં રૂ. 2,45,04,623ની છેતરપિંડીના ગુના નોંધાયેલા છે.
આ કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે અગાઉ પકડાયેલા પતિ રાકેશે પોલીસ અને સમાજની સહાનુભૂતિ મેળવવા માટે, ગુનામાં ભાગીદાર પત્નીને બચાવવા માટે, તેણીને 'એડ્સ'ની બીમારી હોવાનું જૂઠું નાટક રચ્યું હતું!
શાતિર પ્લાન:
આરોપી રાકેશ અને મમતાદેવીની મોડસ ઓપરેન્ડી ખૂબ જ પૂર્વયોજિત હતી. તેઓ સૌ પ્રથમ બજારમાં દુકાનો ભાડે રાખીને નાના ઓર્ડરનું સમયસર પેમેન્ટ કરીને 'શાખ' ઉભી કરતા હતા. વેપારીનો પૂરેપૂરો ભરોસો જીત્યા બાદ, તેઓ લાખો-કરોડોનો માલ ઉધારમાં ખરીદી લેતા અને રાતોરાત દુકાન બંધ કરી, મોબાઈલ સ્વીચ ઓફ કરીને ફરાર થઈ જતા હતા.
'એડ્સ'નું જૂઠ અને નકલી ઓળખ
જ્યારે રાકેશ અગાઉ પકડાયો હતો, ત્યારે તેણે પોતાની પત્ની મમતાદેવીને ગુનાહિત કાર્યવાહીમાંથી બચાવવા માટે તેણીને 'એડ્સ'ની ગંભીર બીમારી હોવાનું બહાનું બનાવ્યું હતું. આ સહાનુભૂતિના ડ્રામા હેઠળ, મમતાદેવી તંદુરસ્ત હોવા છતાં તે પોલીસની તપાસમાંથી છટકી રહી હતી. એટલું જ નહીં, તેમણે પોલીસને થાપ આપવા માટે પત્નીનું નામ પણ બદલીને 'ભારતાદેવી' કરી દીધું હતું.
ક્રાઈમ બ્રાંચનો સપાટો અને ખેલ સમાપ્ત
સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી કે આ દંપતી ગોડાદરાના હરીઓમ નગરમાં ખોટા નામે વસવાટ કરી રહ્યું છે. પોલીસે વોચ ગોઠવી દરોડો પાડીને બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. વર્ષથી માથાનો દુખાવો બની ગયેલા આ દંપતીના પકડાયા બાદ મમતાદેવીનો કબજો સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનને અને રાકેશનો કબજો મુંબઈના લોકમાન્ય તિલક માર્ગ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: