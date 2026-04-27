ETV Bharat / state

સુરત: પથ્થર દિલ પતિની ક્રૂરતા, પત્નીની હત્યા કરી મૃતદેહને લાકડાની પેટીમાં સિમેન્ટથી ચણી દીધો

મૃતદેહમાંથી દુર્ગંધ ન આવે એ માટે આરોપી પતિએ જૂના મકાનમાં લાકડાની પેટી પર સિમેન્ટનું પ્લાસ્ટર કરી છુપાવી, પોલીસે કોહવાયેલો મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: શહેરના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં એક અત્યંત ક્રૂર અને હૃદય કંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. એક પતિએ પોતાની પત્નીની નિર્મમ હત્યા કર્યા બાદ તેના મૃતદેહને લાકડાની પેટીમાં પેક કરી દીધો અને ઉપર સિમેન્ટનું જાડું પ્લાસ્ટર ચણી દીધું. આટલું જ નહીં, 5 દિવસ સુધી તે મૃત પત્નીની લાશ સાથે એક જ છત નીચે રહ્યો અને પોલીસને પત્ની ગુમ થયાનું નાટક કરી છેતરતો રહ્યો.

મૂળ આરોપી વિશાલ સાલવીએ 20 એપ્રિલના રોજ પત્ની શિલ્પાની હત્યા કરી હતી. લાશમાંથી દુર્ગંધ ન ફેલાય તે માટે તેણે સહારા દરવાજા પાસે આવેલી કાગજીની ચાલમાં આવેલા એક જૂના મકાનમાં લાકડાની પેટી મૂકી અને તેના પર સિમેન્ટનું પડ ચડાવી દીધું. આ ઘટનાને છુપાવવા તેણે પત્ની ગુમ થઈ હોવાની ખોટી કહાની રચી. શિલ્પાના પિતા સુરત આવ્યા ત્યારે વિશાલ તેમની સાથે પોલીસ સ્ટેશન ગયો અને શોધખોળમાં મદદ કરવાનો ડોળ કરતો રહ્યો.

25 એપ્રિલની રાત્રે આ રહસ્ય ખુલ્યું, જ્યારે વિશાલના 13 વર્ષના પુત્ર આરવે એક સંબંધીને એક ચિઠ્ઠીનો ફોટો મોકલ્યો. વિશાલ પોતે આ ચિઠ્ઠી લખીને પુત્રને આપી ફરાર થઈ ગયો હતો. ચિઠ્ઠીમાં તેણે સ્પષ્ટ લખ્યું હતું: “મેં ગુનો કર્યો છે અને આ માટે હું પોતે જ જવાબદાર છું.” સાથે જ હત્યાની તારીખ અને લાશ કયા સરનામે છુપાવી છે તે પણ લખ્યું હતું. ચિઠ્ઠીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક દરોડો પાડ્યો અને સિમેન્ટનું થર તોડતાં અંદરથી શિલ્પાનો કોહવાયેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

પોલીસને મળેલી ચિઠ્ઠી અને તપાસ મુજબ, લગ્નના 3 વર્ષ બાદ દંપતી વચ્ચે સતત અણબનાવ શરૂ થઈ ગયો હતો. શિલ્પાના પિતાના કહેવા પ્રમાણે, વિશાલ કોઈ કામધંધો કરતો ન હતો અને બેરોજગાર હતો, જેના કારણે ઘરમાં આર્થિક તંગી અને ઝઘડા વધી ગયા હતા. આ જ સંકડામણે છેવટે આ કરપીણ હત્યાનું સ્વરૂપ લીધું.

આ દિલધડામક ઘટનામાં સૌથી મોટો ભોગ 13 વર્ષનો આરવ અને 8 વર્ષની નિતારા બન્યા છે. બંને સંતાનો 5 દિવસ સુધી પિતા સાથે રહ્યા, પણ તેમને જરાય અંદાજ ન આવ્યો કે પિતાએ જ તેમની માતાની નિર્દયતાથી હત્યા કરી દીધી છે. હાલ ગોડાદરા પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોની મદદ લીધી છે અને ફરાર આરોપી વિશાલને પકડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

TAGGED:

HUSBAND KILLS HIS WIFE
SALABATPURA
SEALS HER BODY IN A WOODEN BOX
SURAT CRIME NEWS
SURAT WIFE MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.