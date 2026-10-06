સુરત: બીમારી અને કોરોનાના ઓથા હેઠળ પત્તિ-પત્નીએ આચર્યો ખૂની ખેલ, ટ્રિપલ મર્ડર કેસનો પર્દાફાશ
કેસના મુખ્ય આરોપી અને તેની પત્નીએ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓએ જુદી જુદી જગ્યાએ ત્રણ મર્ડર કર્યા છે
Published : October 6, 2026 at 8:47 AM IST
સુરત: કોસંબા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં એક ચકચારી ટ્રિપલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલાયો છે, જેમાં અગાઉ મૃત્યુને બીમારી અને કોરોનાનું રૂપ આપી પરિવાર તથા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હતા. સુરત ગ્રામ્યના ડીવાયએસપી બી.કે. વનારના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 30 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસના મુખ્ય આરોપી માધવદાસ સાધુ અને તેની પત્ની ઉર્મિલાબેને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓએ જુદી જુદી જગ્યાએ ત્રણ મર્ડર કર્યા છે.
કેવી રીતે ખૂલ્યું રહસ્ય?
શરૂઆતમાં માધવદાસ સાધુએ પત્ની સામે પોતાની દાદી સાસુ શાંતાબેનની હત્યા અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પરંતુ પોલીસ તપાસ આગળ વધતા જે વ્યક્તિ ફરિયાદી બનીને આવ્યો હતો, તે જ મુખ્ય આરોપી તરીકે પોલીસના સળિયા પાછળ પહોંચી ગયો હતો. રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીની કડક પૂછપરછમાં એક પછી એક ભયાનક ખુલાસા થયા હતા.
કાવતરાની ભયાનક વિગતો
દાદી સાસુની હત્યા (2022)
આરોપીઓએ 2022ની સાલમાં દાદી સાસુ શાંતાબેનની કોસંબા ખાતે મકાનના કમ્પાઉન્ડમાં હત્યા કરી દફનાવી દીધા હતા, જેને બાદમાં કોરોનાથી મોત થયાનું લોકોમાં ફેલાવાયું હતું
સાળીની હત્યા (2022):
માધવદાસની 22 વર્ષીય સાળી ભગવતીબેન નવીનભાઈ વસાવા (જેઓ ટીબીની બિમારીથી પીડાતા હતા) તેમની સેવા ન કરવી પડે અને વાલથેરાથી અહીં વારંવાર ન આવવું પડે તે માટે રાત્રે ઓશિકાથી મોઢું દબાવીને હત્યા નીપજાવી હતી. આ હત્યાને પણ ટીબીની બીમારીથી થયેલી મોતનું રૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.આ ઉપરાંત માતા મંજુલા સાધુની હત્યા બાબતે પણ પોલીસ તપાસ ચાલુ છે.
પોલીસે FSL સાથે મળીને હાડપિંજર કબજે કર્યું
આરોપીઓના નિવેદન અને કન્ફેશનના આધારે SDM અને FSL ટીમની હાજરીમાં કોસંબા નજીક સાવા રોડ પર આવેલા કબ્રસ્તાન/સ્મશાનમાંથી મજૂરો મારફતે ભારતીબેનનો દફન કરાયેલો મૃતદેહ (હાડપિંજર) અંદાજે 8 ફૂટ ઊંડા ખાડામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ મામલે IPC કલમ 302, 114 અને 201 મુજબ ગુનો નોંધીને બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પ્રકરણમાં આગળની તપાસમાં પોલીસ દ્વારા અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને હત્યા પાછળના ચોક્કસ હેતુ અંગે વધુ રહસ્યો બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ છે.
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