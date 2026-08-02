સુરત: ઓલાપડના બોલાવ ગામે 3 દિવસથી ઘરો પાણીમાં, કીમમાં મુક્તિધામ અને GIDCમાં લાખોના મશીનો પાણીમાં ગરકાવ
ગામના નવા હળપતિ વાસ, જુના હળપતિ વાસ તેમજ આહિર વસાહતમાં હજી પણ 20થી વધુ ઘરોમાં કમરસમા પાણી ભરાયેલા છે.
Published : August 2, 2026 at 10:20 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં વરસેલા ભારે વરસાદ અને કીમ નદીમાં આવેલા પૂરના કારણે ઓલપાડ તાલુકાનું બોલાવ ગામ ત્રાહિમામ પોકારી ગયું છે. પૂરના પાણી ઓસર્યાને ત્રણ દિવસ વીતી જવા છતાં હજી પણ ગામની સ્થિતિ દયનિય બની રહી છે. ગામના નવા હળપતિ વાસ, જુના હળપતિ વાસ તેમજ આહિર વસાહતમાં હજી પણ 20થી વધુ ઘરોમાં કમરસમા પાણી ભરાયેલા છે, જેના કારણે સ્થાનિકો નરકાગાર જેવી જિંદગી જીવવા મજબૂર બન્યા છે.
સ્થાનિક સેજલ બેને જણાવ્યું હતું કે, ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ગરીબ પરિવારોની ઘરવખરી, અનાજ (ઘઉં, ચોખા), ખાટલા, ગાડા અને રોજબરોજનો કિંમતી સામાન પાણીમાં પલળીને નષ્ટ થઈ ગયો છે. પૂરના પાણી ઘરમાં ફરી વળતા રાંધવાનું અનાજ પણ બગડી ગયું છે, જેના કારણે ગ્રામજનો ભૂખ્યા રહેવાનો વારો આવ્યો છે અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા માત્ર એક ટાઈમની ખીચડી સિવાય કોઈ જ રાહત સામગ્રી કે પૂરતી મદદ મળી નથી.
અન્ય સ્થાનિક સેજુ બેન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "અમારા જુના હળપતિવાસમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઘરોમાં અને ફળિયામાં છાતી સમાં પાણી ભરાયેલા છે. ઘરમાં રાખેલું અનાજ, ઘઉં, ચોખા, કબાટ, પલંગ અને ગાડા બધું જ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે. ઘરમાં ખાવા માટે કશું જ બચ્યું નથી. તંત્ર કે નેતાઓ તરફથી મદદમાં માત્ર એક ટાઈમ ખીચડી ખવડાવવા સિવાય કશું મળ્યું નથી. અમારા નુકસાનનું સર્વે થઈને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ."
મુક્તિધામ પાણીમાં ગરકાવ
આ સ્થિતિ વચ્ચે કીમ નજીક આવેલ વિભાગીય મુક્તિધામ સ્મશાનગૃહ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે અને બેટમાં ફેરવાયું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સ્મશાનગૃહની ચારેય બાજુ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે અંદર જવાનો રસ્તો પણ બંધ થઈ ગયો છે. સ્મશાનગૃહની અંદર અગ્નિસંસ્કાર માટે ખાસ સાચવીને રાખવામાં આવેલા લાકડાં તેમજ અન્ય જરૂરી સામગ્રી પાણીમાં પલળીને નષ્ટ થઈ ગઈ છે.
પરિસ્થિતિ એવી ગંભીર બની છે કે, આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ પરિવારમાં જો કોઈનું મૃત્યુ થાય, તો તે મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર આપવા માટે કીમના આ મુખ્ય સ્મશાનગૃહમાં લાવવું અશક્ય બન્યું છે. જેને લઈને શોકાતુર પરિવારોએ લાચાર બનીને મૃતદેહોને અન્ય દૂરના સ્મશાનગૃહોમાં લઈ જવા માટે મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે. ખાડી અને નદીના પાણી સ્મશાનની ચારેય કોર ફરી વળતા સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ચિંતા અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકામાંથી વહેતી કીમ નદીના ઘોડાપુરના કારણે સર્જાયેલી વિકટ પૂરની પરિસ્થિતિએ અનેક લોકોના જીવનને હચમચાવી નાખ્યું છે. નદીના પાણી તો ઓસરી ગયા છે, પરંતુ પાછળ છોડી ગયા છે માત્ર તારાજી અને વરવી વાસ્તવિકતા. કીમ ચારરસ્તા નજીક આવેલ મોટા બોરસરા ગામની GIDC વિસ્તારમાં આવેલી કાપડ બનાવતી કંપનીઓમાં પાણી ફરી વળતા સર્વેત્ર ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યો છે. ગતરોજ આ GIDC વિસ્તારમાં કમરથી લઈને છાતી સુધી પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેને કારણે અંદર ફસાયેલા કામદારોનું જીવના જોખમે રેસ્ક્યુ કરવું પડ્યું હતું.
જીવનભરની મૂડી અને સપનાં પાણીમાં હોમાયા
કારખાનાના સંચાલકોએ ભારે મહેનત, લોન લઈને અને પોતાની જીવનભરની મૂડી આ યુનિટોમાં રોકી હતી. રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી કામધંધા ધમધમી રહ્યા હતા, પરંતુ રાત્રિના સમયે અચાનક પૂરના પ્રચંડ પ્રવાહમાં માત્ર ચાર જ કલાકમાં આખી કાયાપલટ થઈ ગઈ. સવારે ઉઠીને જોયું તો કરોડો રૂપિયાની કિંમતી મશીનરીઓ પાણીમાં ડૂબેલી હતી. એક એક મશીનની કિંમત 40 થી 50 લાખ રૂપિયા જેટલી હોય છે, અને આ તમામ મશીનો હાલ બંધ હાલતમાં છે.
એક પીડિત સંચાલક કેનિલભાઈ જણાવે છે કે, "આજે અમારું કરોડોનું નુકસાન થયું છે. લોન લઈને અને સપનાં જોડીને આ કારખાનું ઊભું કર્યું હતું, પણ કુદરતના આ પ્રકોપે એક જ રાતમાં બધું છીનવી લીધું."
અન્ય સંચાલકે ભીની આંખે જણાવ્યું હતું કે, "અમે 24 કલાક ભૂખ્યા-તરસ્યા અહીં જ ફસાયેલા રહ્યા હતા. તંત્રની ટીમ આવી અને અમારો રેસ્ક્યુ કર્યો. અમારું ૩૫-૪૦ લાખનું વાહન અને કરોડો રૂપિયાનો ગ્રેનો સ્ટોક પાણીમાં વહી ગયો છે."
કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વગર અચાનક આવેલા આ પ્રલયકારી પૂરે કારખાનેદારોને પાયામાંથી હચમચાવી દીધા છે. કામદારો અને સંચાલકો હવે ધીરજ ગુમાવી રહ્યા છે. હાલ તમામ યુનિટો બંધ છે અને રોજગારી છીનવાઈ ગઈ છે. કંપનીના સંચાલકો અને કામદારોની સરકાર અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ સામે એક જ નમ્ર અપીલ છે કે, સરકાર આ મામલે તાત્કાલિક સંવેદનશીલતા દાખવે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓને કડક સૂચના આપીને વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવે અને પૂરગ્રસ્ત આ ઉદ્યોગકારોને યોગ્ય વળતર અપાવવામાં સાથ સહકાર આપે, જેથી ફરીથી આ મશીનો ધમધમે અને લોકોના ચૂલા સળગી શકે.
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