સુરત: કામરેજના સેવણી-કોસમાડી રોડ પર હિટ એન્ડ રન, યુવકને કારે હડફેટે લીધો
Published : April 14, 2026 at 4:15 PM IST
સુરત: કામરેજ તાલુકાના સેવણીથી કોસમાડી પાટીયા રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કુદરતી હાજતે જઈ પરત ફરી રહેલા 24 વર્ષીય આશાસ્પદ યુવકને પૂરપાટ ઝડપે દોડતી એક અજાણી ફોર વ્હીલ કારે પાછળથી જોરદાર ટક્કર મારી હવામાં ઉડાવ્યો હતો. આ હિટ એન્ડ રનની ઘટનામાં યુવકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેને સારવાર અર્થે બારડોલીની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
શું હતી ઘટના
મોરથાણા ગામના રોડ ફળીયામાં રહેતો 24 વર્ષીય રાહુલ રાકેશભાઈ રાઠોડ, જે ગણેશ આમલેટ સેન્ટર પર મજૂરી કામ કરી પરિવારને આર્થિક મદદરૂપ થાય છે. સેવણીથી કોસમાડી પાટીયા તરફના માર્ગે કુદરતી હાજતે ગયો હતો. રાહુલ જ્યારે ચાલીને પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે પાછળથી કાળ બનીને આવેલી એક અજાણી ફોર વ્હીલના ચાલકે પોતાનું વાહન પૂરઝડપે હંકારી લાવી રાહુલને અડફેટે લીધો હતો.
CCTVમાં કેદ થઈ કાળજું કંપાવતી ઘટના
અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારની ટક્કર વાગતા જ રાહુલ હવામાં ફંગોળાઈને રોડની સાઈડમાં પટકાયો હતો. અકસ્માત સર્જ્યા બાદ માનવતા દાખવવાને બદલે કાર ચાલક ગાડી લઈને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે, જેમાં કારની સ્પીડ અને અકસ્માતની તીવ્રતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.
ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઇજાગ્રસ્ત રાહુલને લોહીલુહાણ હાલતમાં બારડોલીની ટેક્ષાસ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે રાહુલની માતા ટીનુબેને કામરેજ પોલીસ મથકમાં અજાણ્યા કાર ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ફરાર કાર ચાલકને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ પણ વાંચો: