સુરત: LC ન મળતાં વાલીનો હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા; આચાર્યને ધમકી આપી, રિસેપ્શનનો કમ્પ્યુટર ફેંક્યું
આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સ્કૂલ પાસે ઉપલબ્ધ છે, જેણે શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
Published : November 17, 2025 at 4:22 PM IST
સુરત: સુરતમાં શિક્ષણ સંસ્થાઓની મર્યાદાઓ તોડતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ડીંડોલી વિસ્તારની સનરાઈઝ વિદ્યાલયમાં ધોરણ-1માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીનું લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (LC) ન મળવાના મુદ્દે એક વાલીએ ભારે હંગામો મચાવ્યો હતો. આવેશમાં આવેલા વાલીએ માત્ર આચાર્ય સાથે ગેરવર્તણૂક જ નહીં, પણ જીવલેણ ધમકી આપીને રિસેપ્શન કાઉન્ટર પર રાખેલું કમ્પ્યુટર ઉંચકીને ફેંકી દીધું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સ્કૂલ પાસે ઉપલબ્ધ છે, જેણે શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
વાલીનો આક્રોશ, LC ફોર્મ પર સહી કરવાનો ઈનકાર:
સ્કૂલના આચાર્ય સુધાકર પાંડાએ ડીંડોલી પોલીસ મથકમાં લેખિત અરજી આપી છે. અરજી મુજબ, ધોરણ-1 (D)માં અભ્યાસ કરતી બાળકીના પિતા નીતિન નરેન્દ્રકુમાર LC લેવા માટે સ્કૂલે આવ્યા હતા. નિયમ મુજબ, આચાર્યએ જ્યારે તેમને LC ફોર્મ પર સહી કરવાનું કહ્યું, ત્યારે વાલીએ સહી કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો અને આચાર્ય સાથે અભદ્ર ભાષામાં વાતચીત કરી.
'સ્કૂલની બહાર મળો, જોઈ લઈશ': ધમકીનો દોર
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બોલાચાલી બાદ ગુસ્સામાં લાલચોળ થયેલા વાલી નીતિન નરેન્દ્રકુમારે આચાર્યની કેબિનમાંથી બહાર નીકળતી વખતે તેમને સરાજાહેર ધમકી આપી હતી. આચાર્યએ અરજીમાં નોંધાવ્યું છે કે વાલીએ તેમને "સ્કૂસની બહાર મળો, હું તમને જોઈ લઈશ" તેવી ધાક-ધમકી આપી હતી.
કમ્પ્યુટર ફેંક્યું, ભારે નુકસાન
ધમકી આપ્યા પછી પણ વાલીનો ગુસ્સો શાંત ન થયો. તેઓ સીધા રિસેપ્શન કાઉન્ટર પાસે પહોંચ્યા અને ત્યાં રાખેલું કમ્પ્યુટર ઉંચકીને જોરથી જમીન પર ફેંકી દીધું. આ હિંસક કૃત્યથી રિસેપ્શન કાઉન્ટરને મોટું નુકસાન થયું છે. આખી ઘટના સ્કૂલના CCTV કેમેરામાં સ્પષ્ટપણે રેકોર્ડ થઈ છે, જે પુરાવા તરીકે પોલીસને સુપરત કરવામાં આવશે.
આચાર્યની માંગઃ 'કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય':
આચાર્ય સુધાકર પાંડાએ તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક સાધીને વાલી નીતિન નરેન્દ્રકુમાર વિરુદ્ધ ગેરવર્તણૂક, ધમકી અને જાહેર મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
પોલીસનું નિવેદનઃ વાલીને નિવેદન માટે બોલાવાયા:
આ મામલે ડીંડોલી પીઆઇ આર. જે. ચુડાસમાએ જણાવ્યું કે, "અરજી અને વીડિયોના આધારે અમે તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ બાળકીના પિતાને નિવેદન માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે LC માટે તેઓ અગાઉ પણ સ્કૂલે ગયા હતા. CCTV ફૂટેજના આધારે સમગ્ર ઘટનાક્રમની ગહન તપાસ ચાલી રહી છે."
આ પણ વાંચો: