સુરત: ઓલપાડના મહિલા નાયબ મામલતદાર હિનીષા પટેલે જીવન ટૂંકાવ્યું, મહેસૂલ વિભાગમાં ખળભળાટ

હિનીષા પટેલ અને તેમના પતિ બંને વર્ષ 2023માં જ રેવન્યુ તલાટીમાંથી પ્રમોશન મેળવી નાયબ મામલતદાર બન્યા હતા.

Published : January 12, 2026 at 4:33 PM IST

સુરત: સુરત શહેરના રાંદેર વિસ્તારમાં આજે સવારે એક અત્યંત કરુણ અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ઓલપાડ કચેરીમાં નાયબ મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા હિનીષા પટેલે પોતાના નિવાસસ્થાને જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. પતિ-પત્ની બંને એક જ કચેરીમાં ક્લાસ-3 અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા હોવા છતાં, કયા સંજોગોમાં મહિલા અધિકારીએ આ પગલું ભર્યું તેને લઈને રહસ્ય ઘેરાયું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આજે સવારે જ્યારે ઓફિસ જવાનો સમય થયો ત્યારે હિનીષાબેનના પતિ કેતન પટેલ નીચે પાર્કિંગમાં કાર લેવા માટે ગયા હતા. લાંબા સમય સુધી પત્ની નીચે ન આવતા તેઓ ઉપર તપાસ કરવા ગયા, જ્યાં બેડરૂમમાં હિનીષાબેન મળી આવ્યા હતા. તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા પરંતુ તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

હિનીષા પટેલ અને તેમના પતિ બંને વર્ષ 2023માં જ રેવન્યુ તલાટીમાંથી પ્રમોશન મેળવી નાયબ મામલતદાર બન્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, થોડા સમય પહેલા હિનીષાબેન વિરુદ્ધ જમીન મામલે એક નનામી અરજી થઈ હતી. જોકે, ગાંધીનગર ખાતેની તપાસમાં તેમને સંપૂર્ણ 'ક્લીનચિટ' મળી ગઈ હતી. તેમ છતાં, શું આ અરજીનું માનસિક દબાણ જવાબદાર છે કે અન્ય કોઈ અંગત કારણ, તે તપાસનો વિષય છે.

ઘટનાની જાણ થતા જ રાંદેર પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, ઘટનાસ્થળેથી કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી આવી નથી. મૃતકનો મોબાઈલ ફોન કબજે કરી કોલ ડિટેલ્સની તપાસ કરવામાં આવશે. પોસ્ટમોર્ટમ બાદ પરિવારના સભ્યોના નિવેદન લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.

