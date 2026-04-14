સુરત: જીમ ટ્રેનરની કાળી કરતૂત, પરિણીતાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી પતિ પાસે 5 લાખની ખંડણી માંગી
આરોપીએ ચપ્પુ બતાવી પતિ પાસેથી 50 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા હતા, જે મામલે પાલ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો છે.
Published : April 14, 2026 at 7:25 PM IST
સુરત: સુરતના પાલ વિસ્તારમાં રહેતા એક આધેડ વ્યક્તિની પત્નીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, ફોટા-વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી 5 લાખની ખંડણી માંગનાર 42 વર્ષીય જીમ ટ્રેનર શબ્બીર અસગરભાઈ ટ્રંકવાલાને એસ.ઓ.જી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીએ ચપ્પુ બતાવી પતિ પાસેથી 50 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા હતા, જે મામલે પાલ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભોગ બનનારના પત્ની સાતેક વર્ષ પહેલાં સિટીલાઇટ વિસ્તારના એક જીમમાં જતા હતા. ત્યાં ટ્રેનર તરીકે કામ કરતા શબ્બીર ટ્રંકવાલાએ મહિલા સાથે નજીકતા કેળવી તેને લાલચ આપી પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. જ્યારે આ બાબતની જાણ પતિને થઈ, ત્યારે તેમણે પોતાનું લગ્નજીવન બચાવવા ટ્રેનરને વિનંતી કરી હતી. જોકે, ટ્રેનરે પત્નીને છોડવા બદલ અને પર્સનલ ફોટા-વીડિયો વાયરલ ન કરવા બદલ 5 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.
આજથી સાતેક મહિના પહેલા આરોપીએ ધમકી આપી હતી અને અઢી મહિના પહેલા ભૂલકા ભવન સ્કૂલ પાસે પતિને આંતરી, બાઇકનો કાચ તોડી તેનો અણીદાર ટુકડો ગળે રાખી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ ડરના કારણે પતિએ આરોપીને ૫૦ હજાર રૂપિયા આપી દીધા હતા.
તાજેતરમાં ૯ માર્ચના રોજ એસ.ઓ.જી. ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમ દ્વારા જીમ સંચાલકો અને ટ્રેનરોની એક ખાસ મીટિંગ બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં ટ્રેનરોને મર્યાદામાં રહેવા અને મહિલાઓ સાથે સંબંધ ન બાંધવા કડક ચેતવણી અપાઈ હતી. આ મીટિંગના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા, વર્ષોથી માનસિક ત્રાસ વેઠતા પતિએ હિંમત કરી પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.
"જીમ ટ્રેનરોનો રોલ શિક્ષક જેવો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ મહિલા સાથે અંગત સંબંધો કે મેસેજની આપ-લે કરવી હિતાવહ નથી. જો કોઈ મહિલા આવી ટ્રેપમાં ફસાઈ હોય તો નિઃસંકોચ પોલીસનો સંપર્ક કરે, અમે તેમને સંપૂર્ણ સહાય કરીશું." — રાજદીપસિંહ નકુમ, ડીસીપી, એસ.ઓ.જી. (સુરત)
પાલ પોલીસે આરોપી શબ્બીર ટ્રંકવાલા વિરુદ્ધ ખંડણી અને ધમકીની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
