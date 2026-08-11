સુરત: બ્લેકમેઇલિંગ અને ખંડણી વસૂલવાના આરોપમાં જેલમાં બંધ મહિલાને ગુજરાત હાઈકોર્ટે નિયમિત જામીન આપ્યા
ફરિયાદી અને આરોપીઓ વચ્ચે એમ્બ્રોઇડરીના કામકાજને લઈને નાણાકીય વ્યવહાર હતો. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં આશરે રૂ. ૧.૭૦ કરોડની રકમ બાકી હોવાનો ઉલ્લેખ છે.
Published : August 11, 2026 at 9:48 PM IST
સુરત: સુરતમાં ન્યુડ વિડિયો બનાવી એક વ્યક્તિને રેપ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલિંગ અને ખંડણી વસૂલવાના આરોપમાં જેલમાં બંધ મહિલાને ગુજરાત હાઈકોર્ટે નિયમિત જામીન આપ્યા છે.
આ કેસમાં અરજદાર તરફથી એડવોકેટ અંકિત વી. બચાણીએ રજૂઆત કરી હતી કે અરજદાર નિર્દોષ છે અને તેને આ કેસમાં ખોટી રીતે સંડોવવામાં આવી છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે હવે અરજદાર પાસેથી કોઈ રિકવરી કે ડિસ્કવરી કરવાની બાકી નથી, તેથી યોગ્ય શરતો સાથે તેને નિયમિત જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે.
બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ અને ફરિયાદી તરફથી હાજર વકીલે જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો. કેસની ગંભીરતા અને આરોપોની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન ન આપવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ કથિત રીતે ફરિયાદીનો ન્યુડ વિડિયો બનાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને રેપ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી વિડિયો અને ફોટોગ્રાફ્સ વાયરલ કરવાની વાત કરીને બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે ફરિયાદી પાસેથી રોકડ રકમ ઉપરાંત જંગમ અને સ્થાવર મિલકત પડાવી લેવાનો આરોપ છે.
કોર્ટ સમક્ષ આવેલી વિગતો મુજબ, ફરિયાદી અને આરોપીઓ વચ્ચે એમ્બ્રોઇડરીના કામકાજને લઈને નાણાકીય વ્યવહાર હતો. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં આશરે રૂ. ૧.૭૦ કરોડની રકમ બાકી હોવાનો ઉલ્લેખ છે, જે બાદમાં રૂ. ૨.૨૮ કરોડ સુધી પહોંચી હોવાનો ફરિયાદમાં આરોપ છે.
કેસમાં એવો પણ આરોપ છે કે ફરિયાદીને મુંબઈ બોલાવવામાં આવ્યો હતો, તેને નશાયુક્ત ઠંડું પીણું પીવડાવવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ એક અજાણી મહિલા સાથેના તેના સંબંધોનો વિડિયો અને ફોટોગ્રાફ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ વિડિયો અને ફોટોગ્રાફ્સ વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને ફરિયાદીને બ્લેકમેઇલ કરાયો હોવાનો આરોપ છે.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે અરજદાર મહિલા ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૬થી જેલમાં છે. તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ચાર્જશીટ પણ દાખલ થઈ ચૂકી છે. અરજદાર પાસેથી હવે કંઈ રિકવરી કે ડિસ્કવરી કરવાનું બાકી નથી. સાથે જ, સમાન સ્થિતિ ધરાવતા સહઆરોપીઓને અગાઉ નિયમિત જામીન મળી ચૂક્યા હોવાની બાબત પણ કોર્ટે ધ્યાનમાં લીધી હતી.
કોર્ટે જામીન અંગેના સ્થાપિત સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લેતાં કહ્યું કે ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં સમય લાગી શકે છે અને ‘બેલ નિયમ છે અને જેલ અપવાદ’. વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આ અરજીને યોગ્ય માની મહિલાને નિયમિત જામીન આપવાનો આદેશ કર્યો.
હાઈકોર્ટે રૂ. ૨૫ હજારના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમના એક જામીનદાર સાથે અરજદારને મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. જોકે, જામીન સાથે કેટલીક શરતો પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. અરજદારે પાસપોર્ટ હોય તો એક સપ્તાહમાં ટ્રાયલ કોર્ટમાં જમા કરાવવાનો રહેશે અને કોર્ટની પૂર્વ મંજૂરી વિના ગુજરાત રાજ્યની બહાર જઈ શકશે નહીં.
આ ઉપરાંત છ મહિના સુધી દર મહિને એક વખત સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવાની રહેશે. સરનામું, મોબાઇલ નંબર અને અન્ય સંપર્ક વિગતો તપાસ અધિકારી તથા કોર્ટને આપવાની રહેશે. કોઈ શરતનો ભંગ થાય અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવણી થાય તો જામીન રદ થઈ શકે છે.
આમ, ગંભીર આરોપો ધરાવતા આ કેસમાં તપાસ પૂર્ણ થઈ જવી, ચાર્જશીટ દાખલ થઈ જવી, લાંબી કસ્ટડી અને સહઆરોપીઓને મળેલા જામીન સહિતના પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહિલાને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે.