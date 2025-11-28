સુરત 'ગ્રીન સિટી'નો દાવો પોકળ: SMCનો ગાર્ડન વિભાગ જ ગેરકાયદેસર રીતે ગાર્ડન વેસ્ટ સળગાવી હવાને બનાવી રહ્યો છે ઝેરી
રાંદેર વિસ્તારમાં SMC દ્વારા કોમન પ્લોટમાં મોટા પાયે 'ગાર્ડન વેસ્ટ' ભેગો કરીને તેને પ્રતિદિન સળગાવી દેવાતો હોવાથી આસપાસના રહેવાસીઓનું જીવન નર્ક બની ગયું છે.
સુરત: આર્થિક વિકાસના માર્ગે અગ્રેસર સુરત શહેર હાલ ગંભીર હવા પ્રદૂષણના ભરડામાં છે, જેના કારણે દિવસભર ધુમ્મસ જેવું વાતાવરણ રહે છે. પરંતુ સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આ પ્રદૂષણ વધારવામાં ખુદ સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)નો ગાર્ડન વિભાગ જ કથિત રીતે સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાંદેર વિસ્તારમાં SMC દ્વારા કોમન પ્લોટમાં મોટા પાયે 'ગાર્ડન વેસ્ટ' ભેગો કરીને તેને પ્રતિદિન સળગાવી દેવાતો હોવાથી આસપાસના રહેવાસીઓનું જીવન નર્ક બની ગયું છે.
આ અંગેની ગંભીરતા દર્શાવતી એક ઓનલાઈન ફરિયાદમાં તો એક યુવકે એવો આક્ષેપ કર્યો છે કે, SMC દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી ગંદકીના કારણે મારા લગ્નની વાતોમાં તિરાડ પડી રહી છે. આ ફરિયાદ દર્શાવે છે કે આ વિસ્તારના લોકો આરોગ્યની સાથે સાથે સામાજિક સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરી રહ્યા છે.
વૈજ્ઞાનિક નિકાલ કાગળ પર, ધરતી પર માત્ર આગ
નિયમ મુજબ બાગ-બગીચાઓમાંથી નીકળતા આશરે 50 મેટ્રિક ટન જેટલા ગાર્ડન વેસ્ટનો નિકાલ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા ખાતર બનાવીને થવો જોઈએ. જોકે, રાંદેર વિસ્તારમાં SMC આ નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરી રહી છે. કોમન પ્લોટને ડમ્પિંગ યાર્ડ બનાવીને, અહીં ભેગા કરાયેલા કચરાના ઢગલાઓને ખુલ્લેઆમ સળગાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રવૃત્તિને કારણે નીકળતો ધુમાડો રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘૂસી જતાં શ્વાસની તકલીફ, ગળાના દુખાવા અને એલર્જીના દર્દીઓમાં વધારો થયો છે.
એક સ્થાનિક રહેવાસીએ રોષ સાથે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા એક વર્ષથી અમે ઓછામાં ઓછી 100 અરજીઓ કરી હોવા છતાં પાલિકાના આરોગ્ય, ગટર અને બાગ ખાતાના અધિકારીઓ કોઈ નક્કર નિકાલ કરતા નથી. કમિશનર તરફથી કચરો નાખવા માટે જગ્યા ફાળવાઈ હોવાનું કહેવામાં આવે છે, પણ તેનો નિકાલ વૈજ્ઞાનિક ઢબે થતો નથી, માત્ર આગ લગાવાય છે."
ગાર્ડન વિભાગના વડા પણ અજાણ!
ચોંકાવનારી વાત એ છે કે જ્યારે આ પ્રવૃત્તિ અંગે ગાર્ડન વિભાગના અધિકારી ગજેન્દ્ર ચૌહાણનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે તેમના જ વિભાગ દ્વારા આ રીતે કચરો નિકાલ કરાતો હોવા અંગે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું અને સ્વીકાર્યું હતું કે કચરો સળગાવવો એ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ છે.
પૂર્વ કોર્પોરેટર વિજય પાંસરીયાએ પણ SMCની ગંભીર બેદરકારી પર સવાલ ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે, "અઢી વર્ષ પહેલાં ગાર્ડન વેસ્ટમાંથી બાયો-કોલ અને ઈંટો બનાવવાની મોટી જાહેરાતો માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ છે. આજની હકીકત એ છે કે કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવતો નથી અને તેને સળગાવીને નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે."
સુરત મહાનગરપાલિકાના જવાબદાર અધિકારીઓની આ નિષ્ક્રિયતા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ઓનલાઈન અરજીઓ અને સ્થાનિકોના આરોગ્યના જોખમ છતાં કોઈ પગલાં ન લેવાતા લોકોમાં રોષની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે.
ગાર્ડન શાખાના અધિકારીએ શું કહ્યું?
ગજેન્દ્ર ચૌહાણ જેઓ ગાર્ડન શાખાના અધિકારી છે. જેઓએ જણાવ્યું હતું કે સુરતમાં દરરોજ 50 મેટ્રિક ટન ગાર્ડન વેસ્ટ આવે છે. ગાર્ડન વેસ્ટ સળગાવવાનો હોતો નથી. આ બાબતે તપાસ કરીશું અને આ સમસ્યા ના હલ માટે કામગીરી થશે.
