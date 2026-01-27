ETV Bharat / state

સુરત: કોસંબા પોલીસ મથકના GRD જવાને જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસ બેડામાં શોક
સુરત: કોસંબા પોલીસ મથકના GRD જવાને જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસ બેડામાં શોક (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 27, 2026 at 5:15 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના તરસાડીમાં રહેતા અને કોસંબા પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતા એક GRD જવાને અગમ્ય કારણોસર જીવન ટૂંકાવી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. વર્ષ 2022થી ફરજ બજાવતા આશાસ્પદ યુવાનના આપઘાતથી પરિવાર અને પોલીસ બેડામાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

ફરજ પરથી પરત ફર્યા બાદ ભર્યું અંતિમ પગલું

મળતી માહિતી મુજબ, તરસાડી ખાતે રહેતા નીતિન જોશી (અપરિણિત) કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં GRD તરીકે કાર્યરત હતા. ગત રોજ સવારે તેઓ પોતાની નિયત ફરજ પૂર્ણ કરી ઘરે પરત ફર્યા હતા. ત્યારબાદ પોતાના રૂમમાં જઈ કોઈ અગમ્ય કારણોસર જીવન ટુન્નકાવી લીધું હતું. રૂમમાં ભાઈ અને ભાભીની નજર પડતા જ તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા અને તાત્કાલિક નીતિનભાઈને નીચે ઉતારી હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

વર્ષ 2022 થી બજાવતા હતા ફરજ: PI ડી.એલ. ખાચર

આ ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસ મથકના પીઆઈ ડી. એલ. ખાચરએ જણાવ્યું હતું કે, "મૃતક નીતિન જોશી વર્ષ 2022 થી કોસંબા પોલીસ મથક ખાતે GRD તરીકે નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ અપરિણિત હતા. હાલ પોલીસ દ્વારા પરિવારના સભ્યોના નિવેદન લેવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે."

પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો

બનાવની જાણ થતા જ કોસંબા પોલીસનો કાફલો હોસ્પિટલ દોડી આવ્યો હતો અને મૃતદેહનો કબજો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો હતો. યુવાને કયા કારણોસર આ પગલું ભર્યું તે હજુ રહસ્ય છે. પોલીસે હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સંપાદકની પસંદ

