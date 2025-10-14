સરકારી શાળાના આચાર્યને શાળાના પરિસરમાં નોનવેજ પાર્ટી યોજવાનું ભારે પડ્યું, કરાયા સસ્પેન્ડ
ગોડાદરા વિસ્તારમાં આવેલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત સરકારી શાળાના આચાર્યને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યાં છે, જાણો વિસ્તારથી...
Published : October 14, 2025 at 5:40 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 6:19 PM IST
સુરત: સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં આવેલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત સરકારી શાળાઓ ક્રમાંક 342 અને 351ના આચાર્ય પ્રભાકર એલિગેટિનને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તંત્રની જાણ કે પરવાનગી વિના શાળા પરિસરમાં ગેટ ટુ ગેધર કાર્યક્રમ અને નોન-વેજ પાર્ટી યોજવા બદલ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અગાઉ શિક્ષણ સમિતિએ આચાર્યને નોટિસ પાઠવી આ કૃત્યને ખૂબ જ ગંભીર ગણાવ્યું હતું.
ચિકન-મટન પીરસાતા વિવાદ
સરકારી શાળામાં વર્ષ 1987થી 1991ના ધોરણ-7ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગેટ-ટુ-ગેધર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 38 વર્ષ બાદ ભેગા થયેલા તેલુગુ સમાજના આ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ચિકન અને મટન પીરસવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજન સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ દ્વારા કરાયું હતું અને તેઓ પોતે પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા.આ કાર્યક્રમમાં નોન-વેજ પીરસવાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, શાળા પરિસરમાં આવેલી માતા સરસ્વતીની મૂર્તિનું મોં ચૂંદડીથી ઢાંકીને નોન-વેજ પીરસવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે મામલો વધુ ગંભીર બન્યો હતો.
આચાર્યએ ભૂલ સ્વીકારીને કર્યો લૂલો બચાવ
શાળામાં યોજાયેલી નોન-વેજ પાર્ટીના વિવાદમાં સસ્પેન્ડેડ આચાર્ય પ્રભાકર એલિગેટિને લૂલો બચાવ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે શાળામાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને આચાર્યોનું ગેટ ટુ ગેધર આયોજિત કરાયું હતું. આચાર્યએ સ્વીકાર્યું હતું કે કાર્યક્રમમાં ચિકન પીરસાયું એ તેમની ભૂલ છે.
ચેરમેને કૃત્યને ગણાવ્યું અયોગ્ય અને ગંભીર
સુરત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન રાજેન્દ્ર કાપડિયાએ આ ઘટનાને ખૂબ જ ગંભીર ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સ્કૂલ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની પરવાનગી વગર પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના ગેટ-ટુ-ગેધર પ્રોગ્રામના નામે આ કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું છે, જે તદ્દન અયોગ્ય છે. આ ગંભીર મામલે આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની ટીમ શાળા પર જઈને સ્થળ, સ્ટાફ અને અન્ય શિક્ષકોની તપાસ કરશે.
શાળાના વોચમેન સંતોષભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેમને કાર્યક્રમની જાણ નથી, પણ સવારે લોકો આવ્યા હતા અને નોન-વેજ પણ ખાવામાં આવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે શાળા ક્રમાંક 342 અને 351 (પંડિત દીનદયાળ પ્રાઇમરી સ્કૂલ)માં આ ઘટના બની છે.