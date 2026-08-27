સુરત ગોદાવાડી હત્યાકાંડ: 72 કલાક વીતવા છતાં હત્યારાઓ અંધારામાં, ગામના આગેવાને જાહેર કર્યું 1 લાખનું ઇનામ
નિધિ પટેલની હત્યાને 72 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી સુરત જિલ્લા પોલીસના હાથ કોઈ નક્કર પુરાવા કે હત્યારાઓનું પગેરું લાગ્યું નથી
Published : August 27, 2026 at 9:55 PM IST
સુરત: જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના ગોદાવાડી ગામે બનેલી ચકચારી લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે હચમચ મચાવી દીધી છે. નિધિ પટેલની ઘાતકી હત્યાને 72 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી સુરત જિલ્લા પોલીસના હાથ કોઈ નક્કર પુરાવા કે હત્યારાઓનું પગેરું લાગ્યું નથી. આ ગંભીર મામલે ગામના આગેવાન મુકેશ પટેલે એક મોટી જાહેરાત કરતા જણાવ્યું છે કે, જે કોઈ વ્યક્તિ કે બાતમીદાર હત્યારાઓની સાચી માહિતી આપશે તેને 1 લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે અને માહિતી આપનારની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મૃતક નિધિ પટેલનો પરિવાર જાત્રાએ ગયો હતો તે દરમિયાન મોડી રાત્રે અજાણ્યા ઈસમોએ ઘરમાં ઘૂસીને દોરી અને ચાર્જિંગ કેબલથી ગળું દબાવીને યુવતીની નિર્દયતાથી હત્યા કરી નાખી હતી અને લાશને સંતાડી દીધી હતી. ખાસ વાત એ છે કે મૃતક નિધિ આગામી ચાર મહિના પછી જ કેનેડા જવાની હતી, પરંતુ તે પહેલા જ આ ગોઝારી ઘટના બનતા સ્વપ્નો રોળાઈ ગયા છે. પરિવારની જીદ હતી કે હત્યારાઓ ન પકડાય ત્યાં સુધી અંતિમ સંસ્કાર નહીં કરવા, પરંતુ આખરે સમાજની સમજાવટ બાદ ભારે શોક અને ગમગીન વાતાવરણ વચ્ચે પરિવાર દ્વારા નિધિના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસની તપાસ અને નવો ખુલાસો
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લા એસ.પી. રાજેશ ગઢિયાના સીધા સુપરવિઝન હેઠળ ૭૦ જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની ટીમ હત્યારાઓને ઝડપી પાડવા કામે લાગી છે. દરમિયાન, તપાસમાં એક મહત્વની કડી હાથ લાગી છે; ઘટના બાદથી રહસ્યમય રીતે ગાયબ થયેલો નિધિનો મોબાઈલ ફોન ઘરની પાછળ આવેલા વાડામાંથી પાણીની ટાંકી માંથી મળી આવ્યો છે. પોલીસનું પ્રાથમિક અનુમાન છે કે લૂંટની ઘટના માત્ર પોલીસનું ધ્યાન ભટકાવવા માટેનું તરકટ હોઈ શકે છે. હાલ સાયબર અને ફોરેન્સિક ટીમ મોબાઈલનો ડેટા રિકવર કરી રહી છે, જેથી કોણે છેલ્લે ચેટ કરી હતી કે કોલ કર્યા હતા તેની વિગતો ખૂલતા જ હત્યાનો અસલ ભેદ ઉકેલાઈ જશે તેવી પૂરી શક્યતા છે. હાલ આ ભયાનક ઘટનાથી સમગ્ર ગામમાં શોક અને ભયનો માહોલ છવાયેલો છે.
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