સુરત GIDC વિસ્તારોમાં ધમકીભર્યા પોસ્ટરોથી તણાવ, પોલીસની સઘન કાર્યવાહી વચ્ચે શરૂ થયા કારખાના

સુરત GIDCમાં ધમકીભર્યા પોસ્ટર્સનો મામલો, પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે કારખાના ફરી ધમધમવા લાગ્યા

સુરતમાં પોલીસના સઘન ચેકિંગ વચ્ચે કારખાના શરૂ થયા
સુરતમાં પોલીસના સઘન ચેકિંગ વચ્ચે કારખાના શરૂ થયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read
સુરત: સુરત જિલ્લાના સાયણ અને પીપોદરા GIDC વિસ્તારોમાં અસામાજિક તત્ત્વો દ્વારા ઉડિયા ભાષામાં ધમકીભર્યા પોસ્ટરો લગાડવામાં આવતા કારખાનેદારોમાં ભય અને મૂંઝવણનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ ધમકીઓને પગલે અનેક કારખાના માલિકોએ પોતાના એકમો ખોલવાનું ટાળ્યું હતું, જેને કારણે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ પર અસર થઈ હતી.

સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા સુરત જિલ્લા પોલીસને તાત્કાલિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ રજૂઆતને પગલે સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) રાજેશ ગઢિયા તુરંત હરકતમાં આવ્યા હતા. તેમણે ઓલપાડ, સાયણ, અને પીપોદરા સહિતના GIDC વિસ્તારોમાં સઘન પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે.

સુરતમાં પોલીસના સઘન ચેકિંગ વચ્ચે કારખાના શરૂ થયા (ETV Bharat Gujarat)

એસ.પી ગઢિયાએ કારખાનેદારોને સુરક્ષાની ખાતરી આપીને રાબેતા મુજબ કામકાજ શરૂ કરવા અપીલ કરી હતી. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે હાલ ધીમે ધીમે કારખાનાઓ ફરી ખૂલવા લાગ્યા છે.

વધુમાં, સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાએ આજે પીપોદરા GIDCની મુલાકાત લીધી અને કારખાનેદારો સાથે બેઠક યોજી. આ બેઠકમાં પીપોદરા બંસરી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કના પ્રમુખ કેતન પટેલે પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને તમામ ઉદ્યોગકારોને નિર્ભય બનીને પોતાના એકમો ચાલુ કરવા જણાવ્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે પગાર વધારાની માંગણી સાથે થયેલા હુલ્લડ અને પોલીસ પર પથ્થરમારાની ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા આ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હાલ અસામાજિક તત્ત્વોને શોધી કડક કાર્યવાહી કરવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે.

