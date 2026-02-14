સુરત: વ્યાજખોર ચિરાગ ગોટી ગેંગના આતંકનો અંત, પિતા ઘનશ્યામ ગોટીની ધરપકડથી સંગઠિત ગુનાખોરીના મૂળિયાં હચમચ્યા
ચિરાગ ગોટીની જેલભેગા થતા જ લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધ્યો છે.
Published : February 14, 2026 at 11:16 AM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં રિયલ એસ્ટેટ અને જમીન દલાલીના વ્યવસાયમાં ફફડાટ ફેલાવનાર માથાભારે ચિરાગ ગોટી અને તેની ગેંગ સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. ચોક બજાર પોલીસે માત્ર ચિરાગ જ નહીં, પરંતુ તેના દરેક ગુનાહિત કૃત્યમાં પડછાયાની જેમ સાથ આપનારા તેના પિતા ઘનશ્યામ ગોટીની પણ ધરપકડ કરી છે. જમીન દલાલના અપહરણ અને ખંડણીથી શરૂ થયેલો આ મામલો હવે 'ગુજસીટોક' (GUJCTOC) જેવા કડક કાયદા સુધી પહોંચવાની તૈયારીમાં છે.
સામાન્ય રીતે પિતા પુત્રને સુધારવાનું કામ કરતા હોય છે, પરંતુ અહીં ઘનશ્યામ ગોટીએ પુત્ર ચિરાગના તાલીબાની અત્યાચારોમાં મદદગારની ભૂમિકા ભજવી હતી. જમીન દલાલ જીજ્ઞેશ વ્યાસના અપહરણ અને ખંડણીના કેસમાં ઘનશ્યામ ગોટી અને નિરાંત ગોટી સહિતના સાત આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ચોક બજાર પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી પિતાની ધરપકડ કરીને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે ગુનેગારને આશરો કે મદદ આપનાર પણ કાયદાથી બચી શકશે નહીં.
ચિરાગ ગોટીની ક્રૂરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેણે પોતાના જ ભૂતપૂર્વ બિઝનેસ પાર્ટનરને અદાવતમાં ડ્રગ્સના કેસમાં ફસાવવા માટે જાળ બિછાવી હતી. જોકે, પોલીસ તપાસમાં તેની આ કરતૂત ખુલ્લી પડી ગઈ હતી. અત્યાર સુધી ચિરાગ વિરુદ્ધ ૭થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. વાયરલ વીડિયોમાં હથિયારો સાથે જોવા મળેલા ચિરાગ વિરુદ્ધ હવે આર્મ્સ એક્ટ અને સંગઠિત ગુનાખોરી (ગુજસીટોક) હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની એસ.ઓ.જી. દ્વારા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ચિરાગ ગોટીની જેલભેગા થતા જ લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધ્યો છે. અગાઉ ડરના માર્યા ચૂપ રહેલા વધુ 10 ભોગ બનનારા લોકો પોલીસ સમક્ષ હાજર થયા છે. એસ.ઓ.જી.ના ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમે જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે, "ચિરાગ ગોટી જેવા તત્વોથી ડરવાની જરૂર નથી, પોલીસ ભોગ બનનારની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે."
ચિરાગ અને તેની ગેંગના દિવસો હવે જેલના સળિયા પાછળ જશે તેવું પોલીસની આક્રમક તપાસ પરથી જણાઈ રહ્યું છે.
