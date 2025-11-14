Bihar Election Results 2025

સુરત: VIP દારૂની મહેફિલ મામલે FSLના રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો, હવે પોલીસ કાર્યવાહી પર સવાલ

આ રિપોર્ટ બાદ ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહ અને તેમના પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી છે અને સાથે પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

જી.ડી. ગોએન્કા સ્કૂલ પાસે VIP દારૂ મહેફિલ
જી.ડી. ગોએન્કા સ્કૂલ પાસે VIP દારૂ મહેફિલ (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર)
Published : November 14, 2025 at 2:24 PM IST

સુરત : પોશ વિસ્તારની જી.ડી. ગોએન્કા સ્કૂલ પાસે બનેલી ‘VIP દારૂ મહેફિલ’ની ઘટનામાં ગાંધીનગર FSLના રિપોર્ટથી મોટો ખુલાસો થયો છે. આ રિપોર્ટ બાદ ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહ અને તેમના પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી છે અને સાથે પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

આ મામલો 16 ઓક્ટોબરની રાત્રિનો છે, જ્યારે અલથાણ પોલીસે વેસુના કે.એસ. અંતરવન નજીક દરોડો પાડી ઉદ્યોગપતિ સમીર શાહ, તેમના પુત્ર જૈનમ શાહ અને પરિવારની એક મહિલાને ઝડપી પાડ્યા હતા. હવે સામે આવેલા FSL રિપોર્ટમાં ત્રણેયે દારૂનું સેવન કર્યું હોવાનું સાબિત થયું છે.

સૌથી મહત્વની વાત એ છે, કે નવા સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસરે માત્ર સમીર શાહે દારૂ પીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ આ પ્રાથમિક રિપોર્ટ સંપૂર્ણ ખોટો સાબિત થયો છે. FSLના બ્લડ પરીક્ષણમાં ત્રણેયના લોહીમાં ઇથાઇલ આલ્કોહોલ મળ્યું છે.

જી.ડી. ગોએન્કા સ્કૂલ પાસે VIP દારૂ મહેફિલ (ETV Bharat Gujarat)

જૈનમ શાહના બ્લડ રિપોર્ટમાં 0.0620 ગ્રામ પરસેન્ટ, તેના પિતા સમીર શાહના રિપોર્ટમાં 0.0615 ગ્રામ પરસેન્ટ, તેમજ પરિવારની મહિલાના બ્લડ રિપોર્ટમાં સૌથી વધુ આલ્કોહોલની માત્રા મળી છે.

પોલીસની કાર્યવાહી પર સૌથી મોટો સવાલ

દારૂ પીધેલી હાલતમાં કારમાં મળી આવેલા જૈનમ શાહે પોલીસ સાથે ઝપાઝપી કરી હુમલો કર્યો હતો, જેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ, જે મહિલાના લોહીમાં સૌથી વધુ આલ્કોહોલ મળ્યો છે અને જેણે PSI સાથે માથાકૂટ કરી હોવાનો વિડીયો પુરાવો પણ પોલીસ પાસે છે, તે મહિલા વિરુદ્ધ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર સાથે ઝપાઝપીનો કોઈ ગુનો કેમ દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી?

PI દિવ્યરાજ ચૌહાણે કહ્યું છે કે, તેઓ લિકર પરમિટની ચકાસણી કરી રહ્યા છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસી રહ્યા છે. જોકે, FSL રિપોર્ટ અને વિડીયો પુરાવા હોવા છતાં મહિલા સામેની ઢીલી કાર્યવાહી સુરત પોલીસની પારદર્શિતા સામે એક મોટો સવાલ છે.

