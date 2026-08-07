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સુરત ગેંગવાર: લાજપોર જેલમાંથી રચાયું હતું કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની હત્યાનું કાવતરું, 4 સગીર સહિત 8 ઝડપાયા

સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં ગત 5 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની નિર્મમ હત્યા કેસમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને તાપી જિલ્લા LCB પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે.

લાજપોર જેલમાંથી રચાયું હતું કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની હત્યાનું કાવતરું
લાજપોર જેલમાંથી રચાયું હતું કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની હત્યાનું કાવતરું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 2:10 PM IST

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સુરત: સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં ગત 5 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની થયેલી સનસનાટીભર્યા નિર્મમ હત્યા કેસમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને તાપી જિલ્લા LCB પોલીસે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. જૂની અદાવતમાં તલવાર, કુહાડી અને ફાયરિંગ કરીને કરાયેલા આ મર્ડરનો સંપૂર્ણ પ્લાન લાજપોર સબજેલમાંથી ઘડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને 4 સગીરો સહિત કુલ 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને તેમની પાસેથી ઘાતક હથિયારો પણ જપ્ત કર્યા છે.

સ્વીફ્ટ કાર ઘેરીને હુમલો કર્યા બાદ હત્યા

ઘટનાના દિવસે બપોરે આશરે 4:15 વાગ્યે સતીશ મરાઠા પોતાની મહિલા મિત્ર સાથે સ્વીફ્ટ કારમાં ભેસ્તાન વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. અગાઉથી જ ઘાત લગાવીને બેઠેલા બાઇક સવાર સગીરોએ પૂર્વ આયોજિત પ્લાન મુજબ કારનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો. સતીશ બહાર નીકળતા જ હુમલાખોરોએ તેને ઘેરી લીધો હતો અને તલવાર, કોયતા તેમજ કુહાડીથી આડેધડ હુમલો કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, આરોપીઓએ બંદૂકથી ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું, જોકે સતીશને ગોળી વાગી નહોતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં સતીશનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.

લાજપોર જેલમાંથી રચાયું હતું કુખ્યાત સતીશ મરાઠાની હત્યાનું કાવતરું (ETV Bharat Gujarat)

લાજપોર જેલમાંથી થયું હતું કાવતરું

સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ફેબ્રુઆરી 2026માં ગણેશ ખુટીયા પર હુમલો કરનાર આરોપીઓનો સંપર્ક ગુજસીટોકના ગુનામાં લાજપોર જેલમાં બંધ રાહુલ સોમન મંડલે સાથે થયો હતો. રાહુલ મંડલે જેલમાંથી જ સતીશ મરાઠાને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે હથિયારો, નેટવર્ક અને પ્લાનિંગ પૂરું પાડવાની ખાતરી આપી હતી. જેલમાંથી છૂટેલા કેતને રાહુલના આ નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને સગીરો પાસે રેકી કરાવી હતી અને આ સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો હતો.

મહારાષ્ટ્ર ભાગે તે પહેલા પોલીસે દબોચ્યા

હત્યાને અંજામ આપીને આરોપીઓ સુરત-ધુલિયા હાઇવે થઈને મહારાષ્ટ્ર તરફ ભાગી રહ્યા હતા. આ બાજુ બાતમીના આધારે પોલીસે તાપીના ઉચ્છલ વિસ્તારમાં નાકાબંધી કરીને 4 મુખ્ય આરોપીઓ કેતન ઉર્ફે સન્ની (ઉ.વ. 19), રાહુલ ઉર્ફે બટકો (ઉ.વ. 20), કરણ ઉર્ફે પુદુલ (ઉ.વ. 20), અજીત ઉર્ફે જસ્ટીન (ઉ.વ. 26) તેમજ 4 સગીરોને ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી 2 દેશી પિસ્ટલ, 1 તમંચો, મેગ્ઝીન અને 3 મોપેડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે BNS કલમ 103(1) સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા અન્ય 3 વોન્ટેડ આરોપીઓની પણ શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

મૃતક સતીશ મરાઠાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

મૃતક સતીશ મરાઠા રાહુલ એપાર્ટમેન્ટ ગેંગ સાથે સંકળાયેલો હતો અને તેની સામે વર્ષ 2020નો ચકચારી સૂર્યા મરાઠી મર્ડર કેસ, 2018નો કિશોર પિંકીબા મર્ડર કેસ, 2026નો આશીષ સિંઘ મર્ડર કેસ તેમજ ઇચ્છાપોરમાં ફાયરિંગ જેવા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા. અગાઉ દોઢ મહિના પહેલાં ગોડાદરા બ્રિજ નીચે પણ તેના પર મરચાની ભૂકી નાખી હુમલાનો પ્રયાસ થયો હતો. ગેંગવાર અને જૂની અદાવતના કારણે આખરે તેનું કરુણ અંજામ આવ્યો છે.

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SURAT GANG WAR
LAJPORE JAIL MURDER CONSPIRACY
SATISH MARATHA MURDER CONSPIRACY
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SATISH MARATHA MURDER CONSPIRACY

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