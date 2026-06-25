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સુરત: નાસીરનગર 'ભૂતિયા' ડિમોલિશન કૌભાંડ મામલે પૂર્વ કોર્પોરેટરે 'પૂરાવા' સાથે તંત્ર સામે કર્યા ગંભીર આક્ષેપ

નાસીરનગર વસાહતમાં 30 મે અને 1 જૂનના રોજ થયેલું ડિમોલિશન હવે રહસ્યમય બની ગયું છે

નાસીરનગર વસાહતમાં 30 મે અને 1 જૂનના રોજ થયેલું ડિમોલિશન હવે રહસ્યમય બની ગયું છે
નાસીરનગર વસાહતમાં 30 મે અને 1 જૂનના રોજ થયેલું ડિમોલિશન હવે રહસ્યમય બની ગયું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:35 PM IST

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સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકામાં નાસીરનગર ડિમોલિશન ધીમે-ધીમે મોટા વિવાદનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. આ ડિમોલિશન હવે એક મોટા કૌભાંડ તરફ ઈશારો કરી રહ્યું છે. જ્યાં મનપા તંત્ર આ કાર્યવાહીને રોડ ડિમાર્કેશન ગણાવે છે, ત્યાં કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાલાએ ચોંકાવનારા પૂરાવા સાથે પાલિકા તંત્રને સીધો પડકાર ફેંક્યો છે.

સુરતની નાસીરનગર વસાહતમાં 30 મે અને 1 જૂનના રોજ થયેલું ડિમોલિશન હવે રહસ્યમય બની ગયું છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાલાએ દાવો કર્યો છે કે, જે જમીન પર મનપાએ બુલડોઝર ફેરવ્યા તે કોઈ સરકારી જમીન નહીં પણ પારસી સમાજની માલિકીની ખાનગી પ્રોપર્ટી છે. સાયકલવાલાએ નકશા અને સરકારી રેકોર્ડ રજૂ કરીને જણાવ્યું કે સર્વે નંબર 1372, 1267, 1268/અ અને 1268/બ નું એકત્રીકરણ કરીને તેને ખાનગી પ્લોટ તરીકે જાહેર કરાયો હતો, છતાં ગરીબોના મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા."

અસલમ સાયકલવાલાના તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

કમિશ્નર અને ટાઉન પ્લાનિંગ ટીમને પડકાર ફેંક્યો

અસલમ સાયકલવાલાએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને 7 સભ્યોની ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) ટીમ સામે મોટો પડકાર ફેંક્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, 'જો આ જગ્યા રોડ લાઇન માટેનું ડિમાર્કેશન હતું, તો તંત્ર ત્યાં આવીને 40 ફૂટનો રોડ બનાવી બતાવે!' સાયકલવાલાનો આક્ષેપ છે કે, જે સૂચિત રોડ પર ડિમોલિશન થવું જોઈએ ત્યાં આજે પણ કાચા-પાકા મકાનો અને ટી સ્ટોલ યથાવત છે, જેને જાણીજોઈને બિલ્ડરો સાથેની સાંઠગાંઠમાં છોડી દેવાયા છે.

તપાસ સમિતિ પણ શંકાના દાયરામાં

આ સમગ્ર મામલે સુરત મનપાએ રચેલી તપાસ સમિતિ પણ શંકાના દાયરામાં છે. સેન્ટ્રલ ઝોનના વડા દ્વારા 15 થી 16 કર્મચારીઓની શંકાસ્પદ ભૂમિકા ધરાવતો 40 પાનાનો રિપોર્ટ સોંપાયો હોવા છતાં, 26 દિવસ વીતવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી કેમ નથી થઈ? SITના વડા મીના ગજ્જર પણ મીડિયાના સવાલોથી દૂર ભાગતા જોવા મળ્યા છે. 'તપાસ ક્યાં પહોંચી?' તેવા સવાલના જવાબમાં માત્ર 'થેન્ક્યુ' કહીને નીકળી જવું એ પાલિકાની પારદર્શિતા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે.

સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં જે સવાલો સામે આવી રહ્યા છે તે એ છે કે, શું મનપા તંત્ર આ મામલે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને બચાવી રહ્યું છે? શું અસલમ સાયકલવાલાના આક્ષેપો બાદ મનપા કોઈ નક્કર પગલાં ભરશે?

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TAGGED:

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