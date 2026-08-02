આખી ઘરવખરી પાણીમાં તણાઈ ગઈ, કશું જ બચ્યું નથી, કીમ નદીના પૂરનું પાણી ઓસરતા અસરગ્રસ્તે જણાવી વેદના
ભારે વરસાદના કારણે કીમ નદીમા આવેલા પૂરના પાણી આસપાસના ગામો અને વિસ્તારોમાં ફરી વળતા સ્થાનિક નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
Published : August 2, 2026 at 2:00 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને પગલે ઓલપાડ અને માંગરોળ તાલુકામાંથી પસાર થતી કીમ નદીમાં પૂરની વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. કીમ નદીના પાણી બેકાબૂ બનીને આસપાસના ગામો અને વિસ્તારોમાં ફરી વળતા સ્થાનિક નાગરિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની હતી કે લોકોએ પોતાના ઘર ખાલી કરીને સુરક્ષિત સ્થળે આશરો લેવો પડ્યો હતો.
જોકે, હાલ રાહતના સમાચાર એ છે કે ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા કીમ નદીમાં પાણી ઓસરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ખાસ| કરીને માંગરોળ તાલુકાના મોટા બોરુઆ ગામ પાસે કીમ નદીના જળસ્તરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેને પગલે પંથકના લોકોએ મોટો હાશકારો અનુભવ્યો છે અને રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
નદીમાં પાણી ભલે ઓસર્યા છે, પરંતુ હજુ પણ કીમ નદીના પ્રવાહમાં પુષ્કળ પાણી વહી રહ્યું છે. સંભવિત જોખમ અને| અકસ્માતને ટાળવા માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને અધિકારીઓ દ્વારા નાગરિકોને કીમ નદીના કાંઠા વિસ્તારમાં કે પાણીની નજીક ન જવા માટે સખત અપીલ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક નટુભાઈ વસાવા એ જણાવ્યું હતું જે "હું મોટા બોરસરા ગામનો વતની છું અને ગઈકાલે પરિસ્થિતિ એવી હતી કે નદીના પાણી પતરા લાગી ગઈ હતી અને દીવાલો ઉપરથી પાણી ફાટી ગઈ હતી. અમે અમારો બધો જ સામાન ઘરમાં મૂકીને ગામમાં સલામત સ્થળે ખસી ગયા હતા, પરંતુ પાણી ઘરમાં ઘૂસી ગયું હતું.
અમે ખાવા-પીવાની ચીજવસ્તુઓ અને ઘરવખરી બધું જ મૂકીને ગયા હતા, તે બધો જ માલ-સામાન પાણીમાં તણાઈ ગયો છે. ખાવા-પીવાનું કે રહેવાનું કશું જ બચ્યું નથી. અમારે બહુ જ મોટું નુકસાન થયું છે. સરકાર પાસે અમારી એટલી જ અપેક્ષા અને| માંગણી છે કે આ આપત્તિના સમયમાં અમને યોગ્ય સહાય અને મદદ પૂરી પાડવામાં આવે."
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