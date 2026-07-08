સુરતમાં 38 કલાકમાં 19 ઈંચ વરસાદ, શહેર બેટમાં ફેરવાયું, 3416 લોકોનું રેસ્ક્યુ, રૂ.200 કરોડથી વધુના નુકસાનનો અંદાજ
ભારે વરસાદને કારણે 9 લોકોના મોત, ટેક્સટાઈલ માર્કેટ વરસાદી પાણીમાં ડૂબ્યું, શહેરમાં 148 જગ્યાએ પાણી ભરાયું, 3862 લોકોનું સલામત સ્થળાંતર, 9563 ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરાઈ.
Published : July 8, 2026 at 5:49 PM IST
સુરત : સુરત શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા 38 કલાકથી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે. શહેરમાં સરેરાશ 19 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ 7.59 ઈંચથી વધુ પાણી પડ્યું છે. આ ભયંકર કુદરતી આફતે સમગ્ર સુરત જિલ્લાને પાણીમાં ગરકાવ કરી દીધું છે.
શહેરમાં હાલની સ્થિતિ
સુરત શહેરમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 347 મીમી (13.7 ઈંચ) વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે શહેરના 148 જેટલા સ્થળોએ પાણી ભરાઈ ગયું છે. તંત્ર દ્વારા ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સાફ કરવાની કામગીરી ઝડપથી ચલાવવામાં આવી રહી છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 3416 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 3862 લોકોનું સ્થળાંતર કરીને નજીકના કોમ્યુનિટી હોલ અને શાળાઓમાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો છે. તમામ માટે કુલ 9565 ફૂડ પેકેટ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્થિતિ
સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 192.72 મીમી (7.59 ઈંચ) વરસાદ નોંધાયો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 19 જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે, જેના નિકાલ માટે તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
સુરત જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલો વરસાદ
|તાલુકો
|વરસાદ (મીમી) માં
|ઓલપાડ
|75
|માંગરોળ
|68
|ઉમરપાડા
|177
|માંડવી
|128
|કામરેજ
|381
|ચોર્યાસી
|156
|પલસાણા
|439
|બારડોલી
|189
|મહુવા
|421
|અરેઠ
|85
|અંબિકા
|212
નોંધ: તમામ ડેટા તારીખ 8 જુલાઈ, સવારે 9:00 વાગ્યા સુધીનો છે.
કામરેજમાં દીવાલ ધરાશાઈ
કામરેજ તાલુકામાં આવેલી આત્મીય વિલા સોસાયટીમાં ભારે પાણીના પ્રવાહને કારણે સોસાયટીની દીવાલ ધરાશાઈ થઈ ગઈ છે. આ ઘટનામાં સોસાયટીમાં પાર્ક કરેલી 2 કાર, 1 ટેમ્પો અને 1 મોપેડ પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા.
સોસાયટીના પ્રમુખ રાજેશભાઈ ગોંડલિયાએ જણાવ્યું કે, "કાલે (7 જુલાઈ) બપોરે 2:30 વાગ્યે અચાનક 40 સેકન્ડમાં 10 ફૂટ પાણીના પ્રવાહથી દીવાલ તૂટી ગઈ હતી. 24 કલાક વીતી ગયા છતાં તંત્ર તરફથી કોઈ મદદ નથી મળી." રહીશોએ ફરજિયાતપણે પોતાના સ્તરે રસ્તો બંધ કરી દીધો છે.
જાનહાનિ અને નુકસાન
આ ભારે વરસાદમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જેમાં વીજ કરંટ, ઝાડ પડવા અને ડૂબી જવાની ઘટનાઓ સામેલ છે. સુરત શહેરની પાંચમાંથી ચાર ખાડીઓ ઓવરફ્લો થઈ ગઈ છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં પણ ભારે નુકસાન થયું છે, પોદાર માર્કેટની 250 જેટલી દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે, જેથી 200 કરોડ રૂપિયાથી વધુના નુકસાનનો અંદાજ વેપારીઓએ લગાવ્યો છે.
તંત્રની કામગીરી
NDRF અને SDRFની ટીમો સતત બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલી છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકોને હજુ પણ પીવાના પાણી અને દૂધ જેવી પાયાની ચીજવસ્તુઓની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે શાળાઓ અને કોલેજોમાં રજા આપવામાં આવી છે, જ્યારે ટ્રાફિક સર્કલ પર લોકો કલાકો સુધી ફસાયેલા રહેવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી રહી છે.
સુરતમાં આ ભારે વરસાદને કારણે વેપારીઓ તેમજ સામાન્ય જનતાને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જ્યારે તંત્ર દ્વારા રાહત કાર્યને વેગ આપવામાં આવ્યો છે.
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