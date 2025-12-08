ETV Bharat / state

સુરત: સચિનમાં ગેસ લીકેજ બાદ ફ્લેશ ફાયરની ઘટના, બે આશાસ્પદ યુવતીઓના સારવાર દરમિયાન મોત

રસોઈ બનાવતી વખતે ગેસ સિલિન્ડર લીકેજ થતા ભડકો થયો હતો, જેમાં બે બહેનો સહિત ચાર લોકો દાઝ્યા હતા.

સચિનમાં ફ્લેશ ફાયરની ઘટના
સચિનમાં ફ્લેશ ફાયરની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 7:44 AM IST

1 Min Read
સુરત : સચિન ગભેણી રોડ પર આવેલી ગુરુકૃપા સોસાયટીમાં ગત 2 ડિસેમ્બરે ગેસ સિલિન્ડર લીકેજને કારણે ભીષણ આગ લાગી હતી. આ બનાવમાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલી બે યુવતીઓના સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરૂણ મોત નીપજ્યા છે. આ બનાવને પગલે બે પરિવારોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. મૃતકો મૂળ ઓડિશાના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગેસ લીકેજ બાદ ફ્લેશ ફાયરની ઘટના

મૂળ ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાના વતની અને હાલ સચિનના ગભેણી રોડ સ્થિત ગુરુકૃપા સોસાયટીમાં પ્લોટ નં. 327 માં રહેતા હરિભાઈ પોલાઈ સંચા ખાતામાં કામ કરી ગુજરાન ચલાવે છે. ગત 2 ડિસેમ્બરની સવારે તેમની બે પુત્રીઓ ભાગ્યશ્રી (22) અને રિન્કી (19) રસોઈ બનાવી રહી હતી. આ સમયે નીચેના માળે રહેતી પાડોશી યુવતી શાલુ પાલ (22) પણ ત્યાં હાજર હતી.

સુરત: સચિનમાં ગેસ લીકેજ બાદ ફ્લેશ ફાયરની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

અચાનક ગેસ સિલિન્ડર લીકેજ થતાં 'ફ્લેશ ફાયર' સાથે જોરદાર ભડકો થયો હતો. આગ એટલી ઝડપી હતી કે કોઈને બહાર નીકળવાની તક મળી નહોતી. આ દુર્ઘટનામાં રિન્કી અને શાલુ 60 થી 70 ટકા જેટલી ગંભીર રીતે દાઝી ગઈ હતી, જ્યારે ભાગ્યશ્રી 40 ટકા અને હરિઓમ નામનો યુવક સામાન્ય દાઝ્યો હતો.

બે આશાસ્પદ યુવતીઓના મોત : તમામ ઈજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નવી સિવિલ હોસ્પિટલના બર્ન્સ વોર્ડમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં રિન્કી અને શાલુની સ્થિતિ ગંભીર જણાતા સઘન સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવી હતી. જોકે, જીવન-મરણ વચ્ચેની જંગમાં બંને યુવતીઓ હારી ગઈ હતી, અને સારવાર દરમિયાન તેમના મોત નીપજ્યા હતા. ભાગ્યશ્રી હાલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

પોલીસ તપાસ ચાલુ : બનાવની જાણ થતા સચિન GIDC પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ગેસ લીકેજ કયા કારણોસર થયું અને સુરક્ષામાં કોઈ ચૂક હતી કે કેમ તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બે યુવાન દીકરીઓના મોતથી શ્રમિક વિસ્તારમાં ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.

