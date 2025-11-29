સુરત: પલસાણા ઓવરબ્રિજ પર કપચી ભરેલા ડમ્પરમાં ભીષણ આગ, ડીઝલ ટેન્ક ફાટતા આગ વધુ વકરી, સમયસૂચકતાએ મોટી દુર્ઘટના ટાળી
પલસાણા પોલીસની સમયસૂચકતા અને ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે મોટી જાનહાનિ ટળવા પામી હતી.
Published : November 29, 2025 at 8:48 PM IST
સુરત: બારડોલી-હજીરા રોડ પર નેશનલ હાઈવે નંબર ૫૩ પર આજે એક ડમ્પરમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. જોકે, પલસાણા પોલીસની સમયસૂચકતા અને ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે મોટી જાનહાનિ ટળવા પામી હતી.
આ ઘટના પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન સામેના ઓવરબ્રિજ પર બની હતી. GJ 16 AY 0065 નંબરનું એક ડમ્પર સોનગઢથી ઈચ્છાપોર તરફ કપચી ભરીને જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન અચાનક ડમ્પરના કેબિન પાછળના ભાગે આગ લાગી હતી. ડમ્પર ચાલકને આગની જાણ થતાં તેણે તાત્કાલિક વાહન ઓવરબ્રિજની સાઈડમાં ઊભું રાખી દીધું હતું અને પોતે નીચે ઉતરી ગયો હતો.
જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આખા ડમ્પરને લપેટમાં લેવાની શરૂઆત કરી દીધી હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા પલસાણા પોલીસે તાત્કાલિક હોમગાર્ડ અને ટ્રાફિક પોલીસ સહિતના સ્ટાફ સાથે ઓવરબ્રિજ પર દોડી ગઈ હતી. પોલીસે સમય વેડફ્યા વિના નેશનલ હાઈવે નંબર ૫૩ પરનો વાહનવ્યવહાર તુરંત બંધ કરાવી દીધો હતો અને ટ્રાફિકને સુરક્ષિત રીતે સર્વિસ રોડ પર વાળ્યો હતો, જેથી અન્ય વાહનો આગની લપેટમાં ન આવે.
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ કડોદરા પીઇપીએલ અને બારડોલી ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ બુઝાવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ફાયરકર્મીઓ આગ પર કાબૂ મેળવવા પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે ડમ્પરની ડીઝલની ટાંકી ધડાકાભેર ફાટી હતી. ડીઝલ આગ સાથે હાઈવે રોડ પર ફેલાઈ જતાં આગ વધુ વકરી હતી, જેના કારણે ફાયર બ્રિગેડની કામગીરી વધુ મુશ્કેલ બની હતી. આખરે પાણીનો સતત મારો ચલાવીને આગ પર સંપૂર્ણપણે કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે સમયસર હાઈવે બંધ કરાવીને વાહનોને રોકી દીધા હોવાથી આ વિકરાળ આગની ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી. પોલીસની સમયસૂચકતા અને ત્વરિત કાર્યવાહીના કારણે એક મોટો અનર્થ ટળી ગયો હતો, જેની સ્થાનિક લોકોએ સરાહના કરી હતી.
