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સુરત: દિલ્હીની હોટલમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટના બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું, ફાયર વિભાગે 50થી વધુ એકમો સામે લાલ આંખ

દિલ્હીના માલવીય નગરની હોટલમાં લાગેલી આગ બાદ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે, ત્યાં ફાયર સેફ્ટીને લઈ કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી

દિલ્હીના માલવીય નગરની હોટલમાં લાગેલી આગ બાદ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે, ત્યાં ફાયર સેફ્ટીને લઈ કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી
દિલ્હીના માલવીય નગરની હોટલમાં લાગેલી આગ બાદ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે, ત્યાં ફાયર સેફ્ટીને લઈ કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 9:57 PM IST

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સુરત: દિલ્હીના માલવીય નગરની એક હોટલમાં લાગેલી ભીષણ આગની ઘટના બાદ સમગ્ર દેશનું વહીવટી તંત્ર સફાળું જાગ્યું છે. આ ઘટનામાંથી બોધપાઠ લેતા સુરત મહાનગરપાલિકાનું ફાયર વિભાગ હવે એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. સુરતમાં આવી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તે માટે શહેરની નાની-મોટી તમામ હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ફાયર વિભાગે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો છે.

દિલ્હીની ઘટના બાદ સુરત મનપાએ કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે. જેના ભાગરૂપે ફાયર બ્રિગેડના ઉચ્ચ અધિકારીઓની આગેવાનીમાં ખાસ ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે. આ ટીમો કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વગર શહેરની હોટલોમાં પહોંચીને અચાનક તપાસ (સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ) કરી રહી છે. માત્ર કાગળો જ નહીં, પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સાધનોનું લાઈવ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

તપાસ દરમિયાન ખાસ કરીને નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે:

  • ફાયર સેફ્ટીના સાધનોની એક્સપાયરી ડેટ અને તેની કાર્યક્ષમતા
  • વોટર સ્પ્રિંકલર અને સ્મોક ડિટેક્ટરની સ્થિતિ
  • ઇમરજન્સી એક્ઝિટ (કટોકટીના રસ્તાઓ) ખુલ્લા છે કે બ્લોક?
  • હાઈ-વોલ્ટેજ લોડને કારણે શોર્ટ સર્કિટ ન થાય તે માટે વાયરિંગની તપાસ

આ અંગે મજુરા ફાયર સ્ટેશનના સબ ફાયર ઓફિસર અભિષેક ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે હોટલ મેરિયટ સહિત શહેરની અનેક હોટલોમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યું છે. નવ ઝોનમાં વિશેષ ટીમો દ્વારા આ તપાસ ચાલી રહી છે. જે એકમોમાં ફાયર એન.ઓ.સી. કે અન્ય ખામીઓ જોવા મળશે, તેમને તાત્કાલિક નોટિસ આપવામાં આવશે."

ફાયર વિભાગની આ કાર્યવાહીથી નિયમોનો ભંગ કરનાર સંચાલકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. સુરતના વરાછા, કતારગામ, અઠવા અને લીંબાયત ઝોનમાં તપાસ દરમિયાન ગંભીર બેદરકારી દાખવનાર કુલ 57 જેટલા એકમો સામે ફાયર વિભાગે લાલ આંખ કરી છે. જેમાં હોટલ મિલેનિયમ, લેનોક્સ, બ્લુ ઓર્કિડ, હોમ ટાઉન, શ્રી ગણેશ ઢોસા અને હોટલ ડ્રિમ વ્યુ જેવી જાણીતી રેસ્ટોરન્ટ્સ અને ગેસ્ટ હાઉસનો સમાવેશ થાય છે. આ એકમોમાં ક્ષતિઓ પકડાતા ફાયર વિભાગ દ્વારા નોટિસ આપવાની સાથે જરૂર પડે તો વીજ અને ડ્રેનેજ કનેક્શન કાપવા જેવી કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહીના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે.

સુરત ફાયર વિભાગની આ કાર્યવાહી સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે આગામી સમયમાં લોકોની સુરક્ષા સાથે કોઈપણ પ્રકારની બાંધછોડ કરવામાં આવશે નહીં. સુરત મનપાની આ કડકાઈથી હવે હોટલ માલિકો ફરજિયાતપણે ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરવા મજબૂર બન્યા છે.

બાઈટ અભિષેક ગઢવી સબ ફાયર ઓફિસર સુરત શહેર

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