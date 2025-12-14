ETV Bharat / state

સુરતમાં આપઘાત માટે 11મા માળે ચડી સગીરા, ફાયરના જવાનોએ દેવદૂત બનીને બચાવી લીધી

સુરત શહેરના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલા સ્વિમ પ્લેસ બિલ્ડિંગમાં શનિવારે એક ચકચાર મચાવતી ઘટના સામે આવી હતી.

સુરતમાં સગીરાનું રેસ્ક્યૂ
સુરતમાં સગીરાનું રેસ્ક્યૂ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025

સુરત: સુરતના અલથાણા વિસ્તારમાં કિશોરીના આપઘાતના પ્રયાસની ઘટનાથી ચકચાર મચી જવા પામી છે. જોકે ફાયર વિભાગની ટીમ સમયસર કામગીરી કરીને સુઝબૂઝથી સગીરાને 11મા માળેથી આપઘાત કરતા બચાવી લીધી હતી અને તેનો જીવ બચાવ્યો હતો.

વિગતો મુજબ, સુરત શહેરના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલા સ્વિમ પ્લેસ બિલ્ડિંગમાં શનિવારે એક ચકચાર મચાવતી ઘટના સામે આવી હતી. બિલ્ડિંગના ટેરેસ પરથી 17 વર્ષીય કિશોરી આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરતી હોવાની જાણ થતાં વિસ્તારમાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. કિશોરી ટેરેસ પર ચડી જતા પરિવારજનો તેમજ આજુબાજુના રહેવાસીઓમાં ભારે કુતૂહલ અને ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. સ્થળ પર હાજર લોકોએ કિશોરીને સમજાવીને નીચે ઉતારવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ તે ટેરેસ પરથી ઉતરવા તૈયાર ન હતી.

પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતા તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાની સાથે જ ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સુઝબૂઝ સાથે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. અંતે 11મા માળેથી ક્રેનની મદદથી યુવતિને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવામાં આવી, જેથી મોટો અકસ્માત ટળી ગયો. ફાયર વિભાગની સમયસર અને અસરકારક કામગીરીને કારણે એક નિર્દોષ જીવ બચી ગયો હોવાની લાગણી સાથે સ્થાનિકોમાં રાહત જોવા મળી હતી.

ફાયર વિભાગના અધિકારી કીર્તિ મોઢે જણાવ્યું હતું કે, અમને કોલ મળતા જ અમે તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. વેસુ ફાયર સ્ટેશનથી હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મ મંગાવવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ સેફ્ટી નેટ અને જમ્પિંગ કુશન પણ મંગાવી લેવાયા હતા. આજુબાજુની કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટ પરથી પણ લોકો નેટ લઈને આવી પહોંચ્યા હતા. ફાયર વિભાગના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ કિશોરીને સમજાવવા માટે બિલ્ડિંગના ઉપરના માળે પહોંચી ગયા હતા.અને હાઇડ્રોલિક ના ઓપરેટરે પાછળથી તરાપ મારી દીકરીને પકડી જીવ બચાવ્યો હતો.

