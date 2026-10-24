સુરત: નવી સિવિલ હોસ્પિટલના જૂના માઇક્રો બાયોલોજી વિભાગમાં આગ, ફાયર વિભાગે સમયસર આગ પર કાબૂ મેળવ્યો
ઇલેક્ટ્રિકલ સમારકામ દરમિયાન ડક્ટમાં સ્પાર્ક થતાં આગ ભભૂકી; ઘટનાસ્થળે કોઈ દર્દી હાજર ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી, કામ કરી રહેલા 4થી 5 લોકોનો બચાવ
Published : October 24, 2026 at 2:16 PM IST
સુરત: સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલા જૂના માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવતાં હોસ્પિટલ પરિસરમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઇલેક્ટ્રિકલ સમારકામની કામગીરી દરમિયાન ડક્ટમાં સ્પાર્ક થવાને કારણે આસપાસની જ્વલનશીલ વસ્તુઓએ આગ પકડી લેતાં આ ઘટના બની હતી. આગ લાગતાં જ ત્યાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ અને કામદારો તાત્કાલિક બહાર દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમયસૂચકતા દાખવી આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. સદનસીબે, ઘટનાસ્થળે કોઈ દર્દી હાજર ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફિઝિયોથેરાપી ઓપીડી પાસે આવેલા જૂના અને ખાલી હોલમાં ઇલેક્ટ્રિકલ પીઆઈયુ વિભાગ દ્વારા સમારકામની કામગીરી કરવામાં આવી રહી હતી. આ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિકલ ડક્ટમાં અચાનક સ્પાર્ક થયો હતો. જેના કારણે આસપાસ રહેલી જ્વલનશીલ વસ્તુઓમાં આગ લાગી ગઈ હતી. આગે અચાનક વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ત્યાં હાજર લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને તમામ લોકો સુરક્ષિત સ્થળે જવા માટે તાત્કાલિક બહાર દોડી આવ્યા હતા.
આગ લાગી તે સમયે સંબંધિત હોલમાં કોઈ દર્દી હાજર ન હતા. જોકે, સમારકામની કામગીરીમાં ચારથી પાંચ લોકો જોડાયેલા હતા. આગની જાણ થતાં જ તેઓ તાત્કાલિક બહાર નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવતાં ફાયર ટેન્ડર સહિતની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનોએ તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરી આગને વધુ ફેલાતી અટકાવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે હોસ્પિટલના અન્ય વિસ્તારો સુધી આગ ફેલાવાની શક્યતા ટળી હતી.
ઇન્ચાર્જ આર.એમ.ઓ.એ શું જણાવ્યું?
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ આર.એમ.ઓ. ડૉ. લક્ષ્મણ ટેલિયાએ ઘટનાની વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલના ફિઝિયોથેરાપી ઓપીડી પાસે આવેલા જૂના ખાલી હોલમાં ઇલેક્ટ્રિકલ પીઆઈયુ વિભાગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન ડક્ટમાં સ્પાર્ક થવાને કારણે આસપાસની જ્વલનશીલ વસ્તુઓમાં આગ લાગી હતી. બનાવ સમયે ત્યાં કોઈ દર્દી હાજર નહોતા, જ્યારે ચારથી પાંચ લોકો કામ કરી રહ્યા હતા. આગ લાગતાં જ તેમને તાત્કાલિક સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને સમયસૂચકતા વાપરીને આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
સમયસર કામગીરીથી મોટી દુર્ઘટના ટળી
હોસ્પિટલ જેવા સંવેદનશીલ સ્થળે આગ લાગવાની ઘટના ગંભીર બની શકે છે. જોકે, આ બનાવમાં આગ લાગેલા સ્થળે દર્દીઓ હાજર ન હોવા અને કામ કરી રહેલા લોકો સમયસર બહાર નીકળી જતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવતાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવી હતી. આ ઘટનાને પગલે હોસ્પિટલમાં ઇલેક્ટ્રિકલ સમારકામ દરમિયાન સલામતીનાં પગલાં અને આગ નિવારણની વ્યવસ્થાના મહત્ત્વ પર પણ ભાર મૂકાયો છે.
આમ, નવી સિવિલ હોસ્પિટલના જૂના માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગ પાસે આવેલા હોલમાં ઇલેક્ટ્રિકલ કામગીરી દરમિયાન લાગેલી આગમાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી અને સમયસરની કામગીરીને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
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