તહેવારોમાં સુરતીઓની શાહી સવારી! બે મહિનામાં 1,143 કરોડનાં 42 હજારથી વધુ વાહનોની ખરીદી
સુરતમાં બે મહિનામાં 1,143 કરોડના 42,337 વાહનોની ખરીદી થઈ હતી.લક્ઝરી કાર પાછળ 48 કરોડનો ખર્ચ, 78 હાઈએન્ડ કારનું રજિસ્ટ્રેશન થયું હતું.
Published : November 11, 2026 at 6:13 PM IST
સુરત: ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ નગરી સુરતમાં ગણેશ ચતુર્થીથી લઈને દિવાળી સુધીના તહેવારો દરમિયાન ઓટોમોબાઇલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી છે. તહેવારોની ખુશી સુરતીઓએ નવી ગાડીઓ ખરીદીને બમણી કરી હોય તેમ માત્ર બે મહિનાના સમયગાળામાં જ 42,337 જેટલાં નવાં વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. સુરત આરટીઓના સત્તાવાર આંકડા મુજબ આ તમામ વાહનોની કુલ વેચાણ કિંમત 1,143.41 કરોડ રૂપિયા નોંધાઈ છે. ખાસ કરીને લક્ઝરી કારના સેગમેન્ટમાં સુરતના ઉદ્યોગપતિઓ અને ધનિક વર્ગે કરોડો રૂપિયાની ગાડીઓ ખરીદીને પોતાની પસંદગીનો પરચો આપ્યો છે.
1,143 કરોડના વાહનો, RTOને 68.60 કરોડની આવક
સુરત આરટીઓના આંકડા પ્રમાણે ગણેશ ચતુર્થીથી દિવાળી સુધીમાં કુલ 42,337 વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. આ વાહનોની કુલ કિંમત 1,143.41 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે. વાહનોના આ બમ્પર વેચાણને પગલે રાજ્ય સરકારની તિજોરીમાં પણ મોટો ફાયદો થયો છે. સુરત આરટીઓને વાહન વેરા પેટે અંદાજે 68.60 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે વાહનોના વેચાણ અને ટેક્સ કલેક્શન બંનેમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
લક્ઝરી કાર પાછળ કરોડોનો ખર્ચ, 78 હાઈએન્ડ કારનું રજિસ્ટ્રેશન
સુરતીઓની લક્ઝરી લાઇફસ્ટાઇલનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તહેવારોના સમયગાળામાં 78 જેટલી હાઈએન્ડ લક્ઝરી કારનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે, જેની કુલ કિંમત 48.23 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી છે. જ્યારે આરટીઓના ટોપ-50 સૌથી મોંઘા વાહનોની યાદીમાં સામેલ કારોની કુલ એક્સ-શોરૂમ કિંમત 36.85 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ નોંધાઈ છે. કરોડોની કિંમત ધરાવતી આ કારોમાં રેન્જ રોવર, પોર્શ, મર્સિડીઝ અને BMW જેવી બ્રાન્ડનો સમાવેશ થાય છે.
3.39 કરોડની રેન્જ રોવર બની સૌથી મોંઘી કાર
તહેવારો દરમિયાન સુરત આરટીઓમાં રજિસ્ટર થયેલી સૌથી મોંઘી કાર જગુઆર લેન્ડ રોવરની રેન્જ રોવર 3.0P LWB ઓટોબાયોગ્રાફી રહી છે. આ કારની વેચાણ કિંમત અંદાજે 1.89 કરોડ રૂપિયા નોંધાઈ છે, જ્યારે રોડ ટેક્સ અને અન્ય ખર્ચ સહિત તેની ઓન-રોડ કિંમત આશરે 3.39 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ કાર સુરતના એક ટોચના ઉદ્યોગપતિ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પોર્શ મેકન ટર્બો ઇલેક્ટ્રિકની પણ ધૂમ ખરીદી
લક્ઝરી કારની યાદીમાં બીજા ક્રમે જર્મન કંપની પોર્શની મેકન ટર્બો ઇલેક્ટ્રિક કાર રહી છે, જેની કિંમત અંદાજે 1.89 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત 98.67 લાખ રૂપિયાની MG સાયબરસ્ટર અને 90.19 લાખ રૂપિયાની M9 લિમોઝિન જેવી પ્રીમિયમ ઇલેક્ટ્રિક કારની પણ ખરીદી થઈ છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે હવે સુરતના ધનિક ગ્રાહકો પરંપરાગત પેટ્રોલ-ડીઝલ કારની સાથે અત્યાધુનિક ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ પણ આકર્ષાઈ રહ્યા છે.
મર્સિડીઝ અને BMWનો દબદબો, ટોપ-50માં 36 કાર આ બે બ્રાન્ડની
સુરતના ધનિકોની પસંદગીમાં મર્સિડીઝ બેન્ઝ અને BMWનો દબદબો યથાવત્ રહ્યો છે. ટોપ-50 લક્ઝરી કારના રજિસ્ટ્રેશનમાં મર્સિડીઝ બેન્ઝની 20 કાર અને BMWની 16 કારનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે ટોપ-50માંથી 36 કાર માત્ર આ બે જર્મન બ્રાન્ડની છે. મર્સિડીઝમાં GLS, GLE અને GLA જેવા મોડલ્સની પસંદગી થઈ છે, જ્યારે BMWમાં X7, X5, M2 અને iX1 જેવી કારનો સમાવેશ થાય છે.
33 હજાર ટૂ-વ્હીલર અને 6,500 ફોર-વ્હીલરનું રજિસ્ટ્રેશન
સુરત આરટીઓ અધિકારી એચ.એમ. પટેલે આપેલી વિગતો મુજબ તહેવારોની સિઝનમાં સામાન્યથી લઈને પ્રીમિયમ કેટેગરી સુધીના તમામ વાહનોની ખરીદીમાં તેજી રહી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન અંદાજે 33 હજાર ટૂ-વ્હીલર અને ટ્રાન્સપોર્ટ તથા નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ મળીને આશરે 6,500 ફોર-વ્હીલરનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર સુરતીઓ હવે માત્ર પેટ્રોલ કે ડીઝલ પૂરતી પસંદગી મર્યાદિત રાખતા નથી, પરંતુ લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજી અને હાઇબ્રિડ એન્જિન ધરાવતી ગાડીઓ તરફ પણ વળી રહ્યા છે.
હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક કારનો વધતો ક્રેઝ
લક્ઝરી કાર માર્કેટમાં ગ્રીન મોબિલિટીનો ટ્રેન્ડ પણ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો છે. ટોપ-50 કારના ડેટા મુજબ 19 વાહનો હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજી ધરાવતા છે, જ્યારે 13 કાર પ્યોર ઇલેક્ટ્રિક છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે સુરતના ગ્રાહકો હવે લક્ઝરીની સાથે નવી ટેક્નોલોજી અને પર્યાવરણને અનુકૂળ વાહનોને પણ પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.
પૂરના ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ મળતાં નવી કારની ખરીદીને વેગ
વાહનોના વેચાણમાં આવેલા ઉછાળા પાછળનું એક મહત્ત્વનું કારણ તાજેતરમાં સુરતમાં આવેલા પૂરની અસર પણ હોવાનું આરટીઓ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. પૂર દરમિયાન અનેક વાહનો પાણીમાં ડૂબી જતાં વાહનમાલિકોને મોટું નુકસાન થયું હતું. રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ સુરત આરટીઓ દ્વારા વીમા કંપનીઓ સાથે સંકલન કરીને વાહનમાલિકોના વીમા ક્લેમ ઝડપથી સેટલ કરાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. તહેવારો પહેલાં જ ઘણા વાહનમાલિકોને વીમાની રકમ મળી જતાં તેમણે નવાં વાહનો ખરીદવા તરફ વળ્યા હતા.
તહેવારોમાં સુરતના બજારમાં કરોડોનું ટર્નઓવર
ગણેશ ચતુર્થી, નવરાત્રિ, દશેરા, ધનતેરસ અને દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન સુરતના ઓટોમોબાઇલ માર્કેટમાં થયેલી આ ખરીદી શહેરની મજબૂત આર્થિક સ્થિતિ અને ખરીદશક્તિ દર્શાવે છે. હીરા અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓથી લઈને સામાન્ય પરિવારો સુધીના લોકોએ નવી ગાડીઓ ખરીદીને તહેવારોની ઉજવણી કરી છે. એક તરફ 1,143 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વાહનોનું વેચાણ થયું છે, તો બીજી તરફ સુરત આરટીઓને 68.60 કરોડ રૂપિયાની ટેક્સ આવક થઈ છે. આમ, તહેવારોની સિઝન સુરતના ઓટોમોબાઇલ માર્કેટ અને સરકારી તિજોરી બંને માટે લાભદાયી સાબિત થઈ છે.
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