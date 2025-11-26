સુરત: વરાછા મનપાના યુવાન મહિલા BLOનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં નિધન, પ્રાથમિક તારણ 'ગેસ ગીઝર ગળતર'
ઓલપાડ તાલુકાના માસમા ગામની ગૃહમ લક્ઝરિયા સોસાયટીમાં રહેતા 26 વર્ષીય ડિન્કલ આદિત્યકુમાર ભગતનું અચાનક મોત થયું હતું.
Published : November 26, 2025 at 3:00 PM IST
સુરત: સુરત મનપાના વરાછા પૂર્વ ઝોનમાં ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ અને BLO (બુથ લેવલ ઓફિસર) તરીકે ફરજ બજાવતા એક યુવાન મહિલા અધિકારીનું સોમવારે શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત નિપજતાં મહાનગરપાલિકા અને ચૂંટણીપંચના વર્તુળોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે, સાથે જ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ઓલપાડ તાલુકાના માસમા ગામની ગૃહમ લક્ઝરિયા સોસાયટીમાં રહેતા 26 વર્ષીય ડિન્કલ આદિત્યકુમાર ભગતનું અચાનક મોત થયું હતું. બે વર્ષ પહેલાં જ પ્રેમ લગ્ન કરનાર ડિન્કલ હાલમાં વરાછા ઝોનમાં ફરજ બજાવતા હતા અને ચૂંટણીપંચ દ્વારા તેમને SIR ની કામગીરી માટે BLO ની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.
બાથરૂમમાંથી બેભાન હાલતમાં મળ્યા:
ડિન્કલ પોતાના ઘરે બાથરૂમમાં બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. પરિવારને જાણ થતાં તાત્કાલિક બાથરૂમનો દરવાજો તોડી તેમને બહાર કાઢી ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું નિધન થયું હતું.
યુવાન મહિલા અધિકારીના અચાનક મોતને કારણે અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે. જોકે, આ રહસ્યમય મોતનું કારણ જાણવા માટે મૃતદેહને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.
પ્રાથમિક તારણ 'ગેસ ગીઝર ગળતર'
ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલા પ્રાથમિક તારણ અનુસાર, ડિન્કલ ભગતનું મૃત્યુ બાથરૂમમાં રહેલા ગેસ ગીઝરના ગળતર (લીકેજ) ને કારણે થયું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ગેસ ગીઝરમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડનું ગળતર થતાં ગુંગળામણથી મોત થવાના કિસ્સા અગાઉ પણ નોંધાયા છે.
જોકે, મૃત્યુના ચોક્કસ કારણની પુષ્ટિ માટે વિવિધ સેમ્પલ લઈને FSLમાં વધુ તપાસ અર્થે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
BLO કામગીરીના ભારણ પર સવાલ
રાજ્યમાં અગાઉ પણ BLO ની વધારાની કામગીરીના તણાવ અને ભારણને કારણે શિક્ષકોના આત્મહત્યા અને હૃદયરોગથી મોતના કિસ્સા સામે આવી ચૂક્યા છે. જોકે આ કિસ્સામાં પ્રાથમિક તારણ ગેસ ગીઝર લીકેજનું હોવા છતાં, યુવાન અધિકારી પર ફરજના વધારાના ભારણના તણાવનો મુદ્દો પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
