રાસાયણિક ખાતરની આયાત ઘટાડવા સુરતના ખેડૂતની અનોખી પહેલ, દરરોજ તૈયાર કરે છે 40,000 કિલો ઘન જીવામૃત

1લી મેએ સુરતમાં યોજાનારી વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સમાં ‘રાસાયણિક ખાતરમાં સ્વનિર્ભરતા’ વિષય પર ચર્ચામાં ખેડૂત કમલેશ પટેલ લેશે ભાગ, રજૂ કરશે પોતાનો સફળ મોડલ.

દરરોજ તૈયાર કરે છે 40,000 કિલો ઘનજીવામૃત (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 29, 2026 at 3:44 PM IST

સુરત: જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના અંભેટી ગામના ખેડૂત કમલેશ પટેલે પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે રાસાયણિક ખાતરના વિકલ્પ તરીકે ઘન જીવામૃતનું ઔદ્યોગિક સ્તરે ઉત્પાદન કરી એક અનુકરણીય દાખલો સ્થાપ્યો છે. એટલું જ નહીં, દેશની રાસાયણિક ખાતરની આયાત ઘટાડવાના સંકલ્પ સાથે તેઓ લાખો ખેડૂતો સુધી ઘન જીવામૃત પહોંચાડી રહ્યા છે. કમલેશ પટેલ રાજ્ય કૃષિ વિભાગના માસ્ટર ટ્રેઇનર પણ છે અને અનેક ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી માટે પ્રેરિત કરે છે.

રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે. અત્યારે 8 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ રાસાયણિક ખાતર છોડી સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે અને સાડા પાંચ લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં પ્રાકૃતિક ખેતી થઈ રહી છે. તેના પરિણામે જીવામૃત અને ઘનજીવામૃત જેવા જૈવિક ખાતરોની માંગ સતત વધી છે.

1લી મેના રોજ સુરતમાં યોજાનારી વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સ (VGRC)ના પ્રથમ દિવસે “રાસાયણિક ખાતરમાં સ્વનિર્ભરતા: ખાતર ક્ષેત્રમાં આયાતના વિકલ્પ માટેની વ્યૂહરચનાઓ” વિષય પર ચર્ચા યોજાશે. તેમાં કમલેશ પટેલ ખેડૂત પ્રતિનિધિ તરીકે જોડાશે અને ઘનજીવામૃત ઉત્પાદનના પોતાના સફળ મોડલની વિગત રજૂ કરશે.

કમલેશ પટેલ વર્ષ 2016માં સુભાષ પાલેકરના ‘ઝીરો બજેટ’ પ્રાકૃતિક ખેતી અંગેના ત્રણ દિવસીય સેમિનારથી પ્રભાવિત થયા અને તરત જ રાસાયણિક ખેતીને તિલાંજલિ આપી. 2017માં શેરડીની ખેતીમાં પ્રાકૃતિક પદ્ધતિથી તેમને વીઘા દીઠ 45 ટનનું ઉત્પાદન મળ્યું. આ સફળતા જોઈને ગામના અન્ય ખેડૂતોએ પણ જીવામૃત અને ઘનજીવામૃતની માંગ કરી, પરંતુ તેઓ તેનું જાતે ઉત્પાદન કરવા તૈયાર ન હતા. આથી કમલેશ પટેલે મોટા પાયે ઘનજીવામૃત અને જીવામૃતનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું.

વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સમાં ‘રાસાયણિક ખાતરમાં સ્વનિર્ભરતા’ વિષય પર ચર્ચામાં ખેડૂત કમલેશ પટેલ લેશે ભાગ (Etv Bharat Gujarat)

હાલ તેઓ દરરોજ સરેરાશ 1000 થેલી (એક થેલી 40 કિલોની) એટલે કે આશરે 40,000 કિલો ઘન જીવામૃત અને 1000 લીટર જીવામૃત તૈયાર કરે છે. ઘન જીવામૃતનો ભાવ રૂ. 6 પ્રતિ કિલો અને જીવામૃતનો ભાવ રૂ. 5 પ્રતિ લીટર છે. ગયા વર્ષે 50,000 થેલીનું વેચાણ થયું હતું, જ્યારે ચાલુ વર્ષે રોજની 2000 થેલી અને વાર્ષિક એક લાખ થેલીના ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક છે.

રાજ્ય સરકારે કમલેશ પટેલના આ કાર્યને પ્રોત્સાહન આપવા કૃષિ વિભાગ દ્વારા જીવામૃત માટે બાયો રિસોર્સ સેન્ટર (BRC)ની સબસિડી અને ઘનજીવામૃત ઉત્પાદન માટે આર્થિક સહાય પૂરી પાડી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના ગામડે-ગામડે પ્રેરણા પ્રવાસને કારણે રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ સતત વિસ્તરી રહ્યો છે.

નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘન જીવામૃત એક શક્તિશાળી જૈવિક ખાતર છે, જે જમીનની ફળદ્રુપતા સુધારે છે, સૂક્ષ્મજીવોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરે છે અને પાકનું ઉત્પાદન વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. કમલેશ પટેલ જેવા ખેડૂતોના પ્રયાસો રાસાયણિક ખાતરની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડી દેશને કૃષિ ક્ષેત્રે સ્વનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ રહ્યા છે.

