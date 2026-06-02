કેન્દ્ર સરકારના આયાત ડ્યૂટી નાબૂદીના નિર્ણયથી કપાસ ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ, ભાવ તળિયે જવાની ભીતિ

કેન્દ્ર સરકારને ખેડૂત સંગઠનોની 11 ટકા આયાત ડ્યૂટી તાત્કાલિક પુનઃ શરૂ કરવાની ઉગ્ર માંગ, નહીંતર ગુજરાતની કપાસ ખેતી પંજાબની જેમ ખતમ થઈ જશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 10:20 AM IST

સુરત : કેન્દ્ર સરકારે આજથી કપાસ (રૂ)ની આયાત પરની 11 ટકાની ડ્યૂટી પાંચ મહિના માટે નાબૂદ કરી દીધી છે. આ નિર્ણયને પગલે કપાસ પકવતા ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ અને નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

સરકારના આ પગલાથી સ્થાનિક બજાર ખોરવાઈ જવાની અને ઓક્ટોબરમાં આવનારા નવા પાક સમયે કપાસના ભાવ તળિયે બેસી જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂત સંગઠનોએ આ આયાત ડ્યૂટી રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવાની માંગ કરી છે.

સુરતના ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે અગાઉ 1લી જાન્યુઆરીથી કપાસ પર 11 ટકા બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યૂટી તથા એગ્રિકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ વસૂલવાનું શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ હવે 1 જૂનથી આગામી પાંચ મહિના એટલે કે ઓક્ટોબર સુધી આ ડ્યૂટી કામચલાઉ ધોરણે નાબૂદ કરી દેવામાં આવી છે.

ડ્યૂટી નાબૂદ થવાને કારણે વિદેશથી મોટા પ્રમાણમાં સસ્તો કપાસ ભારત તરફ ઠલવાશે. ખેડૂતોને ડર છે કે, ઓક્ટોબર મહિનામાં જ્યારે ભારતીય ખેડૂતોનો નવો કપાસ બજારમાં આવશે, ત્યારે વિદેશી કપાસના ભારાડોળને કારણે સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવ ખૂબ જ નીચા જશે. આની સીધી આર્થિક નુકસાની ખેડૂતોએ ભોગવવી પડશે.

એક સમયે કપાસના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે હતું. વર્ષ 2001માં જ્યાં 20 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થતું હતું, તે વધીને 2021માં ૧ કરોડ ગાંસડી સુધી પહોંચ્યું હતું. પરંતુ, ગુલાબી ઈયળનો ત્રાસ અને ખેડૂતોને કપાસના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળવાને કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો ધીમે-ધીમે કપાસની ખેતી છોડી રહ્યા છે.

ગયા વર્ષે પણ કપાસના વાવેતરમાં અંદાજે 2 લાખ હેક્ટરનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. આ વર્ષે ગુજરાતમાં આશરે 70 થી 72 લાખ ગાંસડીનું જ ઉત્પાદન થયું છે. આને કારણે ગુજરાત હવે કપાસ ઉત્પાદનમાં મહારાષ્ટ્રની સરખામણીએ બીજા ક્રમે ધકેલાઈ રહ્યું છે.

ખેડૂત આગેવાનોના મતે, જે રીતે અગાઉ પંજાબ કપાસના ઉત્પાદનમાંથી બાકાત થઈ ગયું, તેવી જ પરિસ્થિતિ કેન્દ્ર સરકારની આવી નીતિઓને કારણે ગુજરાતમાં પણ સર્જાઈ શકે છે. ખેડૂતોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પર્ધાત્મક રાખવા અને આર્થિક પાયમાલીથી બચાવવા માટે સરકાર પોતાની આયાત-નિકાસ નીતિમાં તાકીદે સુધારો કરે તેવી માંગ ઉઠી છે.

કપાસ પકવતા ખેડૂતોના હિતમાં 11 ટકા આયાત ડ્યૂટી તાત્કાલિક ધોરણે પુનઃ શરૂ કરવામાં આવે તેવી ઉગ્ર રજૂઆત ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા કરવામાં આવી છે.

