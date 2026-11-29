સુરતઃ ઓલપાડના એરથાણ ગામે ખેડૂતોની મહાપંચાયત; ટાવર લાઈન સહિત વિવિધ પ્રશ્ને યોજાઈ ચર્ચા
મહાપંચાયતમાં સુરત જિલ્લા અને ઓલપાડ તાલુકાના મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જોડાયા હતા અને ખેડૂતોના હક અને પડતર પ્રશ્નો અંગે એકજૂટ થઈ લડત આગળ વધારવા ચર્ચા થઈ.
Published : November 29, 2026 at 8:29 PM IST
સુરતઃ ખેડૂતોના વિવિધ પડતર પ્રશ્નો અને ખેતી સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોને લઈને ઓલપાડ તાલુકાના એરથાણ ગામે ખેડૂતોનું સ્નેહમિલન સાથે મહાપંચાયત યોજાઈ હતી. સુરત જિલ્લા તેમજ ઓલપાડ તાલુકામાંથી પસાર થતી ટાવર લાઈન સહિત ખેડૂતોને અસર કરતા વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને યોજાયેલી આ મહાપંચાયતમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાપંચાયત દરમિયાન ખેડૂતોની સમસ્યાઓ, જમીનને લગતા પ્રશ્નો, ખેતીના હિતો અને ખેડૂતોના અધિકારો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યના ખેડૂતો હાલ ખેતી સાથે જોડાયેલા અનેક પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યા છે. જમીન, વીજળી, સરકારી યોજનાઓ તેમજ વિવિધ વિકાસકાર્યોને કારણે ખેડૂતોને થતી અસરો જેવા મુદ્દાઓને લઈને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો દ્વારા અવાજ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે એરથાણ ગામે યોજાયેલી મહાપંચાયત ખેડૂતોને એક મંચ પર લાવવાના હેતુથી યોજાઈ હતી.
મહાપંચાયતમાં ઉઠ્યો ટાવર લાઈનનો પ્રશ્ન
આ મહાપંચાયતમાં ખાસ કરીને સુરત જિલ્લા અને ઓલપાડ તાલુકામાંથી પસાર થતી ટાવર લાઈનનો પ્રશ્ન ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહ્યો હતો. ટાવર લાઈન સહિત ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નો અંગે ખેડૂતો અને ખેડૂત આગેવાનોએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓ, તેમના હિતોને થતી અસર તેમજ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે આગામી સમયમાં કઈ દિશામાં આગળ વધવું તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ખેડૂતોનું સ્નેહમિલન અને મહાપંચાયતના માધ્યમથી ખેડૂતો વચ્ચે એકતા મજબૂત બનાવવા તથા પડતર પ્રશ્નો માટે સંગઠિત રીતે અવાજ ઉઠાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકાયો હતો. મહાપંચાયતમાં સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજના આગેવાન પરિમલ પટેલ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ રમેશ પટેલ સહિત ખેડૂત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ખેડૂતોના હિત અને તેમના પ્રાણપ્રશ્નોના ઉકેલ માટે એકજૂથ થઈ લડત ચલાવવાના હેતુથી યોજાયેલી આ મહાપંચાયત ખેડૂતોની એકતા, સંગઠન અને પોતાના હક માટે સંઘર્ષ કરવાની ભાવનાનું પ્રતિબિંબ બની હતી. ખેડૂતોના પડતર પ્રશ્નોનો યોગ્ય ઉકેલ આવે તે માટે આગામી સમયમાં પણ સંગઠિત પ્રયાસો ચાલુ રાખવાની ચર્ચા મહાપંચાયતમાં કરવામાં આવી હતી.
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