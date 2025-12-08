સુરત: મહુવાના વાઘેશ્વર ગામે ખેતરમાં ઘાસચારો કાપતા ખેડૂતનું મધમાખીઓના હુમલામાં કરુણ મોત
ખેતરમાં પશુઓ માટે ઘાસચારો કાપી રહેલા 45 વર્ષીય ખેડૂત જીતુભાઈ સુમનભાઈ પટેલ પર મધમાખીઓના ઝુંડે જીવલેણ હુમલો કરતા તેમનું મોત નીપજ્યું છે.
December 8, 2025
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતના ખેતીપ્રધાન વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અને વન્ય જીવો કે કુદરતી આફતો વચ્ચેનો સંઘર્ષ અવારનવાર સામે આવતો હોય છે. સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના વાઘેશ્વર ગામે આવી જ એક કંપારી છૂટી જાય તેવી ઘટના બની છે. ખેતરમાં પશુઓ માટે ઘાસચારો કાપી રહેલા 45 વર્ષીય ખેડૂત જીતુભાઈ સુમનભાઈ પટેલ પર મધમાખીઓના ઝુંડે જીવલેણ હુમલો કરતા તેમનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે તેમની પત્ની ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે.
ઘટનાની વિગતો
વાઘેશ્વર ગામે રહેતા અને ખેતીકામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા જીતુભાઈ પટેલ શુક્રવારે સવારે પોતાની પત્ની મીનાબેન સાથે ખેતરમાં કામ કરી રહ્યા હતા. સવારના સમયે જ્યારે તેઓ પશુઓ માટે ઘાસ કાપવામાં વ્યસ્ત હતા, ત્યારે અચાનક નજીકના ઝાડ પરથી મધમાખીઓનું વિશાળ ઝુંડ ઉડ્યું હતું. કઈ પણ સમજાય તે પહેલા મધમાખીઓએ જીતુભાઈ અને મીનાબેન પર હુમલો કરી દીધો હતો.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, મધમાખીઓએ જીતુભાઈના શરીરના ઉપરના ભાગે સેંકડો ડંખ માર્યા હતા. અચાનક થયેલા આ હુમલાથી બચવા તેમણે દોડાદોડ કરી હતી, પરંતુ મધમાખીઓએ તેમનો પીછો છોડ્યો નહોતો. ગંભીર હાલતમાં જીતુભાઈ ખેતરમાં જ ઢળી પડ્યા હતા.
હોસ્પિટલમાં દમ તોડ્યો
બૂમાબૂમ સાંભળી આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં જીતુભાઈને ટાંકલ સ્થિત CHC હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ઝેરની અસર વધુ હોવાથી તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પત્ની મીનાબેન હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પોલીસ તપાસ અને સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
ઘટના અંગે મહુવા પોલીસ મથકના પીઆઈ કે.સી. પારધીએ જણાવ્યું હતું કે, વાઘેશ્વર ગામે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હેડ કોન્સ્ટેબલ જયેશભાઈ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહ્યા છે. ખેતીકામ કરતા સમયે સર્જાયેલી આ કરુણ દુર્ઘટનાને પગલે વાઘેશ્વર સહિત સમગ્ર મહુવા પંથકના ખેડૂતોમાં ભયનો માહોલ છે. ખેડૂતોની સુરક્ષા સામે ફરી એકવાર કુદરતી જોખમોને લઈને ચર્ચાઓ જાગી છે.
