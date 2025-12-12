સુરત ફેમિલી કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: કમાતી પત્નીને ભરણપોષણનો હક નહીં!
કોર્ટે આ કેસમાં પત્નીની બેવડી નીતિની આકરી નોંધ લઈ ભરણપોષણની તમામ અરજીઓ ફગાવી દીધી છે.
Published : December 12, 2025 at 9:21 PM IST
સુરત: સુરતની ફેમિલી કોર્ટમાંથી ભરણપોષણના કાયદા પર પ્રકાશ પાડતો એક અત્યંત વિચિત્ર અને ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો પત્ની આર્થિક રીતે સક્ષમ હોય અને તેની પાયાની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય તો તેને પતિ પાસેથી ભરણપોષણ મેળવવાનો કોઈ હક નથી. કોર્ટે આ કેસમાં પત્નીની બેવડી નીતિની આકરી નોંધ લઈ ભરણપોષણની તમામ અરજીઓ ફગાવી દીધી છે.
એક જ ઘરમાં રહી પત્નીએ પતિ સામે માંગી ₹50,000ની માગ
આ કેસની સૌથી મોટી વિચિત્રતા એ હતી કે લાંબા સમયથી કાયદાકીય લડત લડી રહેલું આ દંપતી હજી પણ એક જ છત નીચે સાથે રહે છે! પત્ની નજીકની એક સ્કૂલમાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવે છે અને માસિક ₹20,000 પગાર મેળવે છે. તેમ છતાં તેણે ફેમિલી કોર્ટમાં અરજી કરીને પોતાના પતિ પાસેથી દર મહિને ₹50,000 ભરણપોષણની માંગણી કરી હતી.
પત્નીએ કોર્ટમાં દાવો કર્યો હતો કે તેના પતિની આવક ₹80,000 છે, જ્યારે હકીકતમાં પતિની માસિક આવક માત્ર ₹35,000 હતી. એટલે કે પત્ની પોતાની આવક કરતાં પણ વધુ રકમની માંગણી કરી રહી હતી!
'ભૂખે મરવાનો વારો આવે તેવી સ્થિતિ નથી': કોર્ટ
પતિ તરફે એડવોકેટ શિવાની ચાહવાલાએ દલીલ કરી હતી કે પત્ની કમાતી હોવાથી અને સંતાન ન હોવાથી આ માંગણી ગેરવાજબી છે. કોર્ટે પત્નીના વર્તનની આકરી નોંધ લીધી હતી, કેમકે પત્નીએ અરજીમાં પોતાને 'ગૃહિણી' ગણાવી હતી, જ્યારે બેંક સ્ટેટમેન્ટ દ્વારા તેની ₹20,000ની આવક સાબિત થઈ હતી.
કોર્ટે પોતાના અવલોકનમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે, દંપતી એક જ ઘરમાં રહે છે, પાયાનો તમામ ખર્ચ પતિ ઉઠાવે છે. પત્ની શિક્ષિત છે, કમાતી છે અને તેની સ્થિતિ એવી નથી કે તેણે ભૂખે મરવાનો વારો આવે. જ્યારે પત્ની આર્થિક રીતે સદ્ધર હોય, ત્યારે કાયદાનો દુરુપયોગ કરીને પતિ પાસેથી ભરણપોષણ માંગી શકાય નહીં.
કોર્ટે ભરણપોષણની ₹50,000ની મુખ્ય માંગણીની સાથે કેસ લડવાના કાનૂની ખર્ચની માંગણી પણ નામંજૂર કરી દીધી છે. આ ચુકાદો એવા કેસોમાં દાખલો બેસાડશે જ્યાં કાયદાકીય જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે.
