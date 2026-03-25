સુરતના 'ઢોંગી' યોગગુરુનો પર્દાફાશ, નકલી નોટના કૌભાંડ બાદ હવે અશ્લીલ કરતૂતો સામે આવી

કોઈને અંદાજો નહોતો કે યોગના નામે ચાલતા આ આશ્રમમાં પાપનું સામ્રાજ્ય ધમધમી રહ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 8:13 PM IST

સુરત : જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ધોરણ પારડી ગામે 'સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન' ચલાવતા કથિત યોગગુરુ પ્રદીપની ધરપકડ બાદ એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જ્યારે રુ.2 કરોડથી વધુની નકલી નોટો સાથે આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો, ત્યારે કોઈને અંદાજો નહોતો કે યોગના નામે ચાલતા આ આશ્રમમાં પાપનું સામ્રાજ્ય ધમધમી રહ્યું છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પ્રદીપ આ આખા રેકેટનો મુખ્ય સૂત્રધાર હતો. નકલી નોટ છાપવા માટે તે ખાસ ચીન જઈને હાઈટેક મશીનરી લાવ્યો હતો. રુ.500ના દરની કરોડોની નકલી નોટો બજારમાં ઘુસાડવાનું તેનું મોટું નેટવર્ક હતું. હાલ તે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના રિમાન્ડ હેઠળ છે અને પોલીસ તેની કડીઓ જોડી રહી છે.

નકલી નોટના કૌભાંડની સાથે હવે પ્રદીપનો ચારિત્ર્યહીન ચહેરો પણ દુનિયા સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રદીપના યુવતીઓ સાથેના અશ્લીલ ચેટ્સ અને ફોટાઓ વાયરલ થયા છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ, પ્રદીપ છોકરીઓ સાથે ગંદી અને અશ્લીલ વાતો કરતો હતો. આ લંપટ ગુરુ યોગના ઓઠાં હેઠળ અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ કરતો હોવાના પુરાવા સામે આવતા શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ધર્મના નામે ધતિંગ કરનારા આ કહેવાતા ગુરુએ માત્ર આર્થિક ગુનો જ નથી કર્યો, પરંતુ સામાજિક મર્યાદાઓ પણ ઓળંગી છે. પોલીસ તપાસમાં હજુ પણ અનેક મોટા માથાઓના નામ બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.

