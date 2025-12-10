સુરત જિલ્લામાં 'પોલીસ' બનીને વેપારીને લૂંટતા સનસનાટી, ફાર્મ હાઉસમાં ધમકાવી રૂ. 13.10 લાખ પડાવ્યા
આ બનાવ અંગે વેપારીએ કીમ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
Published : December 10, 2025 at 6:27 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કીમ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ચકચારજનક લૂંટ અને ખંડણીનો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં ત્રણ અજાણ્યા ઈસમોએ પોતાને પોલીસ તરીકે ઓળખાવી એક વેપારીને ધમકાવી, માર મારી રૂ. 13.10 લાખની જબરજસ્તી પૂર્વક ખંડણી પડાવી લીધી હતી. આ બનાવ અંગે વેપારીએ કીમ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
પોલીસની ઓળખ આપી, ખોટા કામનો આરોપ મૂક્યો
સુરત શહેરમાં રહેતા 38 વર્ષીય વેપારી અંકુરભાઈ તુલશીભાઈ ગોધાણી (ધંધો: વેપાર) તેમના મિત્ર અને મહિલા મિત્ર સાથે કીમ નજીક આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં ગયા હતા. આ દરમિયાન, અચાનક એક ફોર-વ્હીલમાં ત્રણ અજાણ્યા ઈસમો ફાર્મ હાઉસ પર ધસી આવ્યા હતા.
આ ઈસમોએ વેપારી સમક્ષ પોતાની ઓળખ પોલીસ તરીકે આપી હતી અને વેપારી પર મહિલાને લાવીને 'ખોટું કામ' કરવાના આક્ષેપો મૂક્યા હતા.
25 લાખની માંગણી, ચપ્પુ બતાવી ધમકી
પોલીસની ખોટી ઓળખ આપનારા આ ઠગ ઈસમોએ વેપારી અંકુરભાઈ અને તેમના મિત્રને જબરજસ્તીથી માર માર્યો હતો અને તેમને બદનામ કરવાની ધમકી આપીને રૂ. 25 લાખની માતબર રકમની માંગણી કરી હતી.
માર માર્યા બાદ, આરોપીઓએ વેપારીને ચપ્પુ બતાવીને તેમના મિત્ર અને મહિલા મિત્રને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. અંતે, વેપારી ડરી જતાં આરોપીઓએ તેમની પાસેથી કુલ રૂ. 13.10 લાખ રોકડા બળજબરીપૂર્વક પડાવી લીધા હતા.
કીમ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા
આ સમગ્ર મામલો કીમ પોલીસ મથકે પહોંચતા, પીઆઇએ જણાવ્યું કે ફરિયાદી અંકુરભાઈ ગોધાણીની ફરિયાદના આધારે અજાણ્યા ઈસમો સામે ખંડણી અને માર મારવાનો ગુનો નોંધી દેવામાં આવ્યો છે. વેપારી પાસેથી બળજબરીપૂર્વક 13 લાખ રૂપિયા પડાવી લેનારા આ ઠગ ઈસમોને પકડવા માટે કીમ પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
