સુરતમાં હવે નકલી કોસ્મેટિકનું ગોડાઉન ઝડપાયું ! આરોપી પિતા-પુત્રોની ત્રિપુટી ઝડપાઈ
આરોપી પિતા-પુત્રોની ત્રિપુટી ઈ-કોમર્સ વેબસાઈટ પર 10 રૂપિયાની વસ્તુ 200 રૂપિયામાં વેચીને ગ્રાહકોને છેતરતા હતા.
Published : October 15, 2025 at 8:35 AM IST
સુરત : છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાયાના સમાચાર હજી શાંત નથી થયા. ત્યાં જ, વધુ એક મોટા ડુપ્લીકેટ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. સુરત ઝોન 1 LCB અને પુણા પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં પુણા વિસ્તારના એક ગોડાઉન પર દરોડા પાડીને રૂ. 11.78 લાખની કિંમતનો ડુપ્લીકેટ કોસ્મેટિક ચીજ-વસ્તુનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ચાલતો હતો વેપલો
પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા આ કૌભાંડમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો સંડોવાયેલા છે. ઉત્રાણના માધવ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા પિતા બાબુભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ (ઉંમર 54) અને તેમના બે પુત્રો નિરલ (ઉંમર 27) અને સિદ્ધાર્થ (ઉંમર 22) છેલ્લા 15 મહિનાથી આ ગેરકાયદેસર વેપલો ચલાવી રહ્યા હતા.
મોટી બ્રાન્ડના નકલી સ્ટીકર લગાવી કરી છેતરપિંડી
આરોપીઓ બજારમાંથી કોસ્મેટિકનું રો-મટીરીયલ ખૂબ સસ્તા ભાવે લાવી, તેને નાની-મોટી બોટલોમાં ભરતા હતા. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ ડુપ્લીકેટ પ્રોડક્ટ પર કોઈપણ પ્રકારની બ્રાન્ડનું નામ નહોતું, પરંતુ રો-મટીરીયલ ભર્યા બાદ તેના પર જાણીતી કંપનીના નામવાળા નકલી સ્ટીકર લગાવી દેવામાં આવતા હતા.
ઈ-કોમર્સ વેબસાઈટ પર ડબલ ધમાલ : આ ડુપ્લીકેટ માલને આરોપીઓ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ અને મિશો જેવી ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ પર અસલીના ભાવે વેચતા હતા. પોલીસની માહિતી મુજબ, આ લોકો માત્ર રૂપિયા 10 માં બનતી વસ્તુને રૂપિયા 200 સુધીમાં વેચીને ગ્રાહકોને ખુલ્લેઆમ છેતરતા હતા.
રૂ. 11.78 લાખનો મુદ્દામાલ ઝડપાયો : પોલીસે પુણા ગામની રંગ અવધૂત સોસાયટીમાં આવેલા ગોડાઉનમાંથી રૂ. 11.78 લાખના ડુપ્લીકેટ ક્રીમ, શેમ્પુ, હેર ઓઇલ સહિતનો જથ્થો કબજે કર્યો છે. આ ઉપરાંત, વેપારમાં વપરાતા રૂ. 25,000 ની કિંમતના કમ્પ્યુટર અને પ્રિન્ટર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : પોલીસ ટીમે બાબુભાઈ ચૌહાણ, નિરલ ચૌહાણ અને સિદ્ધાર્થ ચૌહાણ એમ ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ નેટવર્કમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને આ માલનું વિતરણ ક્યાં-ક્યાં થતું હતું, તે દિશામાં પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
