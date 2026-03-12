ETV Bharat / state

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ

પોલીસે આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર અને 23 વર્ષીય સંચાલક મોનિલ સંજયભાઈ ઘોડિયાની અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ
સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 12, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લામાં અસલીના નામે નકલીનો ખેલ યથાવત છે. વધુ એકવાર નકલી પ્રોડક્ટ બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું છે. કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં બ્રાન્ડ ક્લીનર કંપનીના નામે હલકી ગુણવતાવાળું ક્લીનર બનાવી માર્કેટમાં વેચી દેતા ઇસમની પોલીસે અટક કરી નકલી ક્લીનર, મશીનરી સહિત 10.70 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને ખિસ્સા બંને સાથે ચેડાં કરતા અસામાજિક તત્વો સામે સુરત ગ્રામ્ય LCB પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. કામરેજ તાલુકાના પરબ ગામ સ્થિત ઓમ ટેક્સટાઈલ પાર્કમાં ચાલતા એક હાઈપ્રોફાઈલ ડુપ્લીકેટ ક્લીનરના રેકેટને પોલીસે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યું છે. જાણીતી બ્રાન્ડ ‘લાઈઝોલ’ના નામે ઝેરી કેમિકલ અને રંગીન પાણી વેચતા આ એકમ પર દરોડા પાડ્યા હતા.ચોક્કસ બાતમીને આધારે LCB પોલીસે ઓમ ટેક્સટાઈલ પાર્કના પ્લોટ નંબર 184/185 ના બીજા માળે કાર્યરત “માપા ફેશન” નામના એકમમાં ઓચિંતી રેઈડ કરી હતી. ફેશનના નામે ચાલતા આ યુનિટમાં અંદરનું દ્રશ્ય જોઈ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. અહીં કોસ્મેટિક્સની આડમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના ડુપ્લીકેટ સ્ટીકરો લગાવી નકલી ક્લીનરનું પેકિંગ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું હતું.

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

સુરત જિલ્લા LCB પોલીસે સ્થળ પરથી ₹8.59 લાખની કિંમતના 5 લીટરના 860 નંગ કેન (લાઈઝોલના લોગો સાથે) પેકિંગ મશીનરી અને વિવિધ હાનિકારક કેમિકલ્સ, સંચાલકનો આઈફોન અને અન્ય સાધન સામગ્રીસહિત કુલ ₹10.70 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ
સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર અને 23 વર્ષીય સંચાલક મોનિલ સંજયભાઈ ઘોડિયાની અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, આરોપી છેલ્લા લાંબા સમયથી આ કારખાનું ચલાવતો હતો. પોલીસની નજરથી બચવા માટે તે આ માલ ખુલ્લા બજાર થોડો વેચતો હતો અને જાણીતા ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ‘ભારે ડિસ્કાઉન્ટ’ આપી ગ્રાહકોને પધરાવી દેતો હતો. સસ્તું મેળવવાની લાલચમાં ગ્રાહકો નકલી અને જીવલેણ પ્રોડક્ટ ખરીદી રહ્યા હતા.

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ
સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

બ્રાન્ડેડ ક્લીનરમાં કેમિકલનું ચોક્કસ પ્રમાણ હોય છે, જ્યારે અહીં માત્ર નફા માટે હાનિકારક એસિડ અને કેમિકલનો ઉપયોગ થતો હતો. આ નકલી લિક્વિડથી ત્વચાના ગંભીર રોગો અને શ્વાસની તકલીફ થઈ શકે છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ ક્લીનર જંતુનાશક હોતા જ નથી, માત્ર રંગીન પાણી હોય છે, જે સ્વચ્છતાના દાવાને પોકળ સાબિત કરે છે. ત્યારે LCBની આ આક્રમક કાર્યવાહીથી સુરત જિલ્લાના નકલી ચીજવસ્તુઓ બનાવતા માફિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ
સુરત: કામરેજના પરબ ગામની GIDCમાં નકલી ક્લીનર બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું, સંચાલકની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FAKE CLEANER MANUFACTURING FACTORY
FAKE CLEANER FACTORY BUSTED
GIDC PARAB VILLAGE KAMREJ
OPERATOR ARRESTED
FAKE CLEANER MANUFACTURING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.