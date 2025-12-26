ETV Bharat / state

'પહેલા દેશ અને ધર્મ, પછી વેપાર', સુરતના કાપડ વેપારીઓનો બાંગ્લાદેશ સાથેના રૂ. 1000 કરોડના વેપારનો બહિષ્કાર

સુરત કાપડ વેપારીઓનો બાંગ્લાદેશ સાથે વેપારનો બહિષ્કાર
સુરત કાપડ વેપારીઓનો બાંગ્લાદેશ સાથે વેપારનો બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 26, 2025 at 9:49 PM IST

1 Min Read
સુરત: બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી હિન્દુઓ પર વધી રહેલા અમાનવીય અત્યાચારો, હત્યાઓ અને અરાજકતાના વિરોધમાં હવે સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં રોષ ભભૂકી રહ્યો છે. વિશ્વભરમાં કાપડના હબ તરીકે જાણીતા સુરતે બાંગ્લાદેશને પાઠ ભણાવવા માટે એક ઐતિહાસિક અને આકરો નિર્ણય લીધો છે. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (FOSTA) દ્વારા બાંગ્લાદેશ સાથેના તમામ વ્યાપારી સંબંધો તોડવાનું સત્તાવાર આહવાન કરવામાં આવ્યું છે.

રૂ. 1000 કરોડના વેપાર પર ઠોકર
સુરતનો કાપડ ઉદ્યોગ પ્રતિ વર્ષ બાંગ્લાદેશ સાથે આશરે 1000 કરોડથી વધુનો સીધો વેપાર કરે છે. પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા વેપારીઓએ આર્થિક હિતોને બાજુ પર મૂકીને 'રાષ્ટ્રવાદ અને ધર્મ રક્ષણ'ને સર્વોપરી ગણ્યું છે. ફોસ્ટાના પ્રમુખ કૈલાશ હકીમે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, "જે દેશમાં હિન્દુ સંસ્કૃતિનું અપમાન થતું હોય, ત્યાં સુરતનો વેપારી વેપાર કરશે નહીં."

સુરત કાપડ વેપારીઓનો બાંગ્લાદેશ સાથે વેપારનો બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

100 કરોડનું પેમેન્ટ અટવાયું, છતાં નિર્ણય મક્કમ
બાંગ્લાદેશમાં અસ્થિરતાને કારણે સુરતના વેપારીઓના અંદાજે 100 કરોડથી વધુનું પેમેન્ટ હાલમાં અટવાયેલું છે. આટલું મોટું આર્થિક જોખમ હોવા છતાં, સુરતના 17,000થી વધુ વેપારીઓ પોતાના નિર્ણય પર મક્કમ છે. વેપારીઓનું માનવું છે કે રૂપિયા કરતા માનવીય મૂલ્યો અને પોતાની આસ્થાનું સન્માન વધુ મહત્ત્વનું છે.

બાંગ્લાદેશના ગારમેન્ટ ઉદ્યોગની કમર તૂટશે
સુરતથી મોટા પાયે પ્રિન્ટેડ અને ડાઈડ ગારમેન્ટ ફેબ્રિકની નિકાસ બાંગ્લાદેશમાં થાય છે. ત્યાંનો ગારમેન્ટ ઉદ્યોગ કાચા માલ માટે સુરત પર નિર્ભર છે. જો સુરતના વેપારીઓ માલ આપવાનું બંધ કરશે, તો બાંગ્લાદેશના અર્થતંત્ર પર તેની ગંભીર અસર પડશે. 240 જેટલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટો આ બહિષ્કારમાં જોડાઈ છે અને નવા ઓર્ડર લેવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું છે.

"પહેલા દેશ અને ધર્મ, પછી વેપાર"
સુરતના વેપારી સંગઠનોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારતની અસ્મિતા અને હિન્દુ સમાજની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. આ એક પ્રકારનો 'આર્થિક તમાચો' છે જે બાંગ્લાદેશની સરકાર અને કટ્ટરપંથી તત્વોને તેમની હદ બતાવશે.

