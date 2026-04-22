ETV Bharat / state

સુરત: લગ્નના બરાબર 2 મહિના પૂરા થયા અને જાણીતા ઉદ્યોગપતિની પુત્રવધૂએ જીવન ટૂંકાવ્યું!

નવવધૂએ લગ્નની 'ટુ-મંથ એનિવર્સરી'ના દિવસે જ આ અંતિમ પગલું કેમ ભર્યું? તે રહસ્ય હજુ અકબંધ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 9:30 PM IST

|

Updated : April 22, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા સુભાષનગરમાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. પ્લાસ્ટિકના દાણાના મોટા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા અને 'હાર્મની યાર્ન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ'ના માલિક એવા પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ પરિવારની પુત્રવધૂએ લગ્ન ગાળાના માત્ર બે જ મહિનામાં જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

સુભાષનગરના બંગલા નંબર 65માં રહેતા અશોકભાઈ કેજરીવાલના પુત્ર અભિષેકના લગ્ન બે મહિના પૂર્વે જ મુંબઈ (થાણે)ના ઉદ્યોગપતિ દીપકકુમાર બંસલની પુત્રી ખ્યાતિ (ઉં.વ. 27) સાથે થયા હતા. 21 એપ્રિલ, મંગળવારે બપોરે જમ્યા બાદ ખ્યાતિ પોતાના બેડરૂમમાં આરામ કરવા ગઈ હતી. સામાન્ય રીતે તે સાંજ સુધીમાં બહાર આવી જતી હોય છે, પરંતુ મોડે સુધી દરવાજો ન ખુલતા પરિવારે શંકા ગઈ હતી. પતિને જાણ કર્યા બાદ ડુપ્લીકેટ ચાવીથી રૂમ ખોલતા જ પરિવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો. ખ્યાતિએ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું!

હાલ મૃતકના વિસેરા રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

કોઈ નોટ નહીં

ઘટનાની જાણ થતા જ ઉમરા પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો હતો. એસીપી વી.આર.મલ્હોત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, મૈત્રી હોસ્પિટલમાંથી મળેલી વર્દીના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી કોઈ નોટ મળી નથી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં પેનલ ડોક્ટર દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે, હાલ મૃતકના વિસેરા રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે. એસીપીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, મૃતકનો મોબાઈલ જપ્ત કર્યો છે અને તેની તપાસ બાકી છે. શરીરના નમૂના (વિસેરા) એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અંતિમવિધિ બાદ મુંબઈ સ્થિત પિયર પક્ષના સભ્યોના નિવેદન લેવામાં આવશે.

મોતનું રહસ્ય અકબંધ

નવવધૂએ લગ્નની 'ટુ-મન્થ એનિવર્સરી'ના દિવસે જ આવું અંતિમ પગલું કેમ ભર્યું? તે રહસ્ય હજુ અકબંધ છે. ઉમરા પોલીસ આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસમાં કૌટુંબિક કલેશ કે અન્ય કોઈ અગમ્ય કારણોની દિશામાં તપાસ ચલાવી રહી છે.

પિયર અને સાસરી પક્ષ બંને ઉદ્યોગપતિ

મૃતક ખ્યાતિના પિતા દીપકકુમાર બંસલ મુંબઈના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ છે, જ્યારે તેના સસરા અશોકભાઈ કેજરીવાલ સુરતના મોટા ગજાના વેપારી છે. બે મહિનાના ટૂંકા લગ્નગાળામાં આ કરુણ અંજામ આવતા બંને પરિવારો શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.

TAGGED:

SURAT SUCIDE CASE
NEWLY WEDS GIRL ENDS LIFE
SURAT INDUSTRIALIST ASHOK KEJRIWAL
SURAT SUCIDE
NEWLY WEDS GIRL ENDS LIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.